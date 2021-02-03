"Наступление на свободу слова". Глава НСЖУ прокомментировал запрет трех телеканалов в Украине

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что решение украинских властей является "информационным взрывом и шокирует международные институты".

Внесудебный внезапный запрет деятельности трех украинских телеканалов – это "чрезвычайная ситуация". Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Украинские журналисты, медиа и владельцы СМИ имеют право на свободу слова и на профессию. И несут за свою деятельность ответственность. Но ответственность в рамках закона", – заявил он.

Томиленко считает, что лишение доступа к украинским СМИ без суда и запрет журналистам права на профессию – это "наступление на свободу слова".

"Политическая принадлежность украинских владельцев зарегистрированных в Украине СМИ – не преступление. Решение украинских властей является информационным взрывом и шокирует международные институты, которые занимаются защитой прав журналистов и свободой слова", – сказал он.

НСЖУ проинформирует о ситуации Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов и своих партнеров – Офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

"Мы осуждаем физические атаки на журналистов в Украине, боремся с системной безнаказанностью и против разделения журналистов на "правильных" и "неправильных". В дискуссиях "журналист или чиновник" мы всегда на стороне журналистов и свободы слова. Конечно, призывая коллег быть ответственными", – подытожили в союзе.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го.

По данным программы "Наші гроші", Козак входит в ближайшее окружение главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина. В Нацсовете Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявляли, что не могут доказать связь этих СМИ с Медведчуком.

Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

В 2019 году Козака допрашивали по делу о терроризме в связи с анонсированным NewsOne телемостом с каналом "Россия 1".