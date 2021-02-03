"Инструменты войны против Украины". Мендель объяснила, почему Зеленский ввел санкции против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne

Блокировка телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, которая в Украине является несомненной ценностью, заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Решение о введении санкций в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne принято в законодательном поле Украины, написала пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель 3 февраля в Facebook.

"Раньше СНБО накладывал те или иные ограничительные меры на украинских граждан, в частности тех, которые сотрудничали с врагом на оккупированных территориях. Блокировка телеканалов так называемого пула [нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь"] Виктора Медведчука, которые фиктивно оформлены на его соратника Тараса Козака, не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, которая в Украине является несомненной ценностью", – считает пресс-секретарь Зеленского.

Указанные телеканалы, по словам Мендель, "давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов или освещение по крайней мере двух точек зрения".

"Вместо этого они превратились в инструмент пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора, нарушившего суверенитет и государственные границы Украины. Уже даже подтверждено финансирование этих каналов из России. Эти медиа стали одним из инструментов войны против Украины, поэтому заблокированы с целью защиты национальной безопасности", – отметила она.

Мендель призвала украинских вещателей соблюдать закон, этические правила и журналистские стандарты, не сотрудничать с государством-агрессором, избегать финансирования и навязывания редакционной политики с его стороны.