"Это не вещатели, а иностранная пропагандистская машина". Ткаченко прокомментировал санкции против каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne

В Москве уже готовят методички о "наступлении на свободу слова в Украине" и "уничтожении свободной прессы" после введения санкций в отношении владельца каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK Тараса Козака, уверен министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил в Telegram 3 февраля, что решение о санкциях против владельца телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK Тараса Козака "назревало давно".

"Решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях в отношении трех телеканалов, которые называют себя украинскими, давно зрело в обществе и в большинстве журналистского сообщества. Речь идет о NewsOne, ZIK, "112 Украина" и их бенефициаре Тарасе Козаке (хотя все при этом называли их "медведчуковскими"). Этот кейс является исключительным, но своевременным. И не только из-за информационного терроризма и угрозы безопасности Украины этих инструментов пропаганды Кремля. Но и из-за массовых нарушений журналистских стандартов, фейков и манипуляций", – заявил министр.

Он уверен, что "в Москве уже готовят методички о "наступлении на свободу слова в Украине" и "уничтожении свободной прессы".

"Хочу предупредить: эти телеканалы – не обычные телевизионные вещатели. Это, по сути, иностранная пропагандистская машина, которая была сформирована в Украине и опосредованно профинансирована Москвой, где о свободе слова уже давно речи нет, а отдельные журналисты стали солдатами Кремля. Поэтому решение СНБО – симметричное ежедневным информационным и пропагандистским атакам на нашу свободу и независимость", – подчеркнул глава Минкульта.

Ткаченко отметил, что санкции стали логическим завершением расследования парламентской временной следственной комиссии, в работе которой он участвовал во время работы народным депутатом.

"Тогда мы выясняли, как происходили сделки при смене владельцев телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, которые сегодня принадлежат одному человеку – правой руке [нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора] Медведчука, депутату Тарасу Козаку. Рад, что и наши наработки стали шагом к установлению полной прозрачности структуры собственности украинских телеканалов и помешали информационной монополизации в интересах отдельных политических сил. А свобода слова и права человека для этой страны – ключевое. Их и стоит отстаивать, чтобы не допустить угрозу национальной безопасности, безопасности граждан нашей страны и нарушения европейских стандартов", – добавил министр.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. Им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет.

Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что телеканалы "из так называемого пула господина [нардепа Виктора] Медведчука весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине".

Телеканалы выступили с совместным заявлением о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".