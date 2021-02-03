Блокирование каналов Козака. Кошкина говорит, что СНБО воспользовался решением Рады за 2018 год

4 октября 2018 года Верховная Рада приняла постановление с инициативой ввести санкции против телеканалов NewsOne и "112 Украина". После рассмотрения документа Советом национальной безопасности и обороны предложение парламента отклонили. По словам шеф-редактора издания LB.ua Сони Кошкиной, во время применения санкций против против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему каналов "112 Украина", ZIK, NewsOne это решение достали "из-под сукна".

В основе решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему каналов "112 Украина", ZIK, NewsOne лежит решение Верховной Рады, принятое в 2018 году.

Об этом шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина заявила в Telegram 3 февраля.

4 октября 2018 года Верховная Рада поддержала проект постановления №9157, которым предложила СНБО ввести санкции против "112 Украина" и NewsOne. Предполагался ряд ограничений, включая лишение лицензий каналов, запрет на использование радиочастот и блокировку активов.

Тогдашний секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что ведомство оперативно рассмотрит вопрос санкций против каналов "112 Украина" и NewsOne, как только получит соответствующее постановление Рады, но после рассмотрения документа советом предложение парламента отклонили.

"Тогда, по инициативе "Народного фронта", зал попросил СНБО ограничить работу каналов, де-факто потакающих стране-агрессору. В качестве обоснования – проверка СБУ. Спикер Парубий документ подписал. Но, по странному стечению обстоятельств, СБУ с проверкой не торопилось. То есть, чего же по странным. Дело-то к выборам шло, Банковой не с руки было с уважаемыми людьми ругаться. Тем паче, если с ними ведутся общие дела. Поэтому решение Рады положили под сукно. А вот теперь пришло время – достали", – пояснила Кошкина.

По ее данным, у нынешних властей Украины готов "пошаговый план – что делать дальше, в какой последовательности, как укреплять позиции и не сдать назад".

Вечером 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ, главы политсовета ОПЗЖ, нардепа Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Экс-нардеп Сергей Лещенко связал решение о наложении санкций с разговором госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который состоялся 1 февраля вечером.