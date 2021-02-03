ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"СНБО еб...нуло санкциями", "Кажется, Байден объяснил Зеленскому, почему мы не в НАТО". Соцсети отреагировали на блокировку каналов "пула Медведчука"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. Сразу после этого каналы начали блокировать, что бурно обсуждают в соцсетях.

Санкции против телеканалов ввели на пять лет
Санкции против телеканалов ввели на пять лет
Фото: depositphotos.com

Вечером 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. Каналы лишили лицензии, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. 

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула главы политсовета ОПЗЖ, нардепа Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк. 

Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и  пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Экс-нардеп Сергей Лещенко связал решение о наложении санкций с разговором госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который состоялся накануне. 

Издание "ГОРДОН" приводит подборку реакций пользователей социальных сетей на это событие. 

"Кажется, [президент США Джо] Байден объяснил Зеленскому, почему мы не в НАТО", – шутит политолог Виктор Таран. 

https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158168128096859

Похожее впечатление сложилось и у журналиста Дениса Бигуса. 

https://www.facebook.com/monti.czardas/posts/10218227565231833

"Закрыть телевизионные помойки Медведчука – это действительно лучшее решение власти за последнее время, но увидим, как оно будет воплощаться в жизнь. Хочется верить в победу над путинскими прихвостнями хоть здесь", – отметил бывший политзаключенный, кинорежиссер Олег Сенцов. 

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/3769831239767051

Решение Зеленского приветствовал украинский бизнесмен Михаил Бродский. 

https://www.facebook.com/mihailobrodskiy/posts/4251133654915178

Бывший заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации Президента Украины Владимир Горковенко тоже готов аплодировать стоя, но пока "высказывает сдержанный оптимизм".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3745372802166985&id=100000829056947

Решение Зеленского оценила нардеп от оппозиционной фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. 

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/3658800630874390

Журналист и блогер, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко отметил, что время для санкций выбрали удачно. 

"Зеленский начал наступление на Медведчука. При [пятом президенте Украины Петре] Порошенко такой фигни не было. [...] Кстати, в этом контексте удар по китайцам в деле "Мотор Січі" означает, что Зеленский решил пойти на такое сближение с американцами, на которое даже не решился Порошенко. Кстати, порохоботы могут ликовать, правда, делать это придется осторожно, ведь то, что просили сделать Порошенко все патриоты, вдруг сделал Зеленский", – пишет он. 

https://www.facebook.com/yuriy.romanenko/posts/3926396587382043

О сопротивлении каналов рассуждает и шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина. 

"Гидра станет сопротивляться, конечно. Вопить про "свободу слова", к которой они отношения не имеют. От слова "совсем". Пропагандисты хреновы. Плюс включатся разнообразные политические рычаги. Справиться с которыми будет сложнее. Но замахнулся уж если – бей. На благо здоровой страны. И рейтинга, чего уж там", – отметила она.

https://www.facebook.com/sonya.koshkina/posts/4156623221026814

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко предполагает, что санкции будут оспаривать в судах.

"Отмечу одну интересную деталь: некоторые информированные источники говорят, что это решение СНБО не подписал глава ВРУ Дмитрий Разумков. Пытается и здесь пропетлять. Я сторонник центристской позиции. Но здесь надо определяться. В пророссийском лагере он не станет своим, тем более никаких шансов на лидерскую позицию. В любом случае придется обосновывать свою позицию", – считает Фесенко.

https://www.facebook.com/vladimir.fesenko1/posts/5093491697392635

Блогер Алексей Голобуцкий обратил внимание на аудиторию заблокированных каналов в YouTube (на скрине, который он привел, канал ZIK смотрели более 2 тыс. человек). 

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/3876694032393805

"Потрясающая популярность", – пошутил он и призвал блокировать и YouTube-каналы СМИ, попавших под санкции. 

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/3876665239063351

Нардеп Александр Дубинский, который находится под санкциями США и 2 февраля был официально исключен из фракции большинства "Слуга народа", сначала назвал бредом блокировку телеканалов, а позже сравнил эти СМИ с "Титаником". 

https://www.facebook.com/dubinskyi/posts/3934033219981540

https://www.facebook.com/dubinskyi/posts/3934863709898491

Первый замглавреда "Страны" Светлана Крюкова недовольна решением президента, считает это "попыткой загнобить свободу слова". Она грозит властям "пшиком и крахом" в случае, если "окажется, что указ не сработает и каналы снова включат". 

https://www.facebook.com/kryukova/posts/10159131083023064

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель возразила: ничего общего с наступлением на свободу слова санкции не имеют. 

"Эти медиа стали одним из инструментов войны против Украины, поэтому заблокированы с целью защиты национальной безопасности", – подчеркнула она. Решение, по словам Мендель, разработано в законодательном поле Украины. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10215836238497163&id=1781187626

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: санкции, Ирина Геращенко, Владимир Фесенко, СНБО, Сергей Лещенко, Михаил Бродский, Алексей Голобуцкий, Владимир Зеленский, соцсети, Соня Кошкина, Юрий Романенко, 112 Украина, ZIK, Денис Бигус, Александр Дубинский, Светлана Крюкова, Владимир Горковенко, NewsOne, Дмитрий Разумков, Юлия Мендель, Михаил Подоляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Даже не перевернула торт". Йовович показала, как отпраздновала первый день рождения младшей дочери
"Даже не перевернула торт". Йовович показала, как отпраздновала первый день рождения младшей дочери
"Привези детей, папа!" Апелляционный суд не разрешил экс-жене Сереги видеться с сыновьями
"Привези детей, папа!" Апелляционный суд не разрешил экс-жене Сереги видеться с сыновьями
"Твоя Люба". 66-летняя Успенская поделилась снимком в объятиях 16-летнего бизнесмена
"Твоя Люба". 66-летняя Успенская поделилась снимком в объятиях 16-летнего бизнесмена
"Что с лицом?", "Выглядит как мама моего бывшего", "Пол меняет". Тарзан озадачил поклонников сильно изменившимся лицом
"Что с лицом?", "Выглядит как мама моего бывшего", "Пол меняет". Тарзан озадачил поклонников сильно изменившимся лицом
"Так похудела, моя девочка", "Тебе идет!" Поклонники Белуччи оценили ее новый образ
"Так похудела, моя девочка", "Тебе идет!" Поклонники Белуччи оценили ее новый образ
"Красотка в роли наездницы". Димопулос во время отдыха в Дубае покаталась на лошади
"Красотка в роли наездницы". Димопулос во время отдыха в Дубае покаталась на лошади
"Думала, замуж вышла", "Ягодка опять". В сети обсуждают новый паспорт Волочковой. Фото
"Думала, замуж вышла", "Ягодка опять". В сети обсуждают новый паспорт Волочковой. Фото
Умер заразившийся коронавирусом 100-летний волонтер-ветеран Том Мур
Умер заразившийся коронавирусом 100-летний волонтер-ветеран Том Мур
"Прекрасное кардио". 75-летняя Хоун вышла на прогулку с двухлетней внучкой на спине. Видео
"Прекрасное кардио". 75-летняя Хоун вышла на прогулку с двухлетней внучкой на спине. Видео
Победительница нового сезона "МастерШеф" назвала три продукта, сочетание которых позволяет приготовить вкусный завтрак
Победительница нового сезона "МастерШеф" назвала три продукта, сочетание которых позволяет приготовить вкусный завтрак
Бывшая порнозвезда рассказала о сексуальных привычках Мерилина Мэнсона
Бывшая порнозвезда рассказала о сексуальных привычках Мерилина Мэнсона
"Полякова постоянно смеется громче всех". Ведущий шоу "Маска" высказался о детективах проекта
"Полякова постоянно смеется громче всех". Ведущий шоу "Маска" высказался о детективах проекта
"Не такой уж папа и пожилой, раз Марк получился". 49-летний Барац показал подписчикам, как общается с трехмесячным сыном
"Не такой уж папа и пожилой, раз Марк получился". 49-летний Барац показал подписчикам, как общается с трехмесячным сыном
Бабкин показал венскую клинику, в которой его будут оперировать
Бабкин показал венскую клинику, в которой его будут оперировать
Осадчая без носков показала свои "зимние радости"
Осадчая без носков показала свои "зимние радости"
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
"У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS