"СНБО еб...нуло санкциями", "Кажется, Байден объяснил Зеленскому, почему мы не в НАТО". Соцсети отреагировали на блокировку каналов "пула Медведчука"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. Сразу после этого каналы начали блокировать, что бурно обсуждают в соцсетях.

Санкции против телеканалов ввели на пять лет Фото: depositphotos.com

Вечером 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. Каналы лишили лицензии, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула главы политсовета ОПЗЖ, нардепа Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Экс-нардеп Сергей Лещенко связал решение о наложении санкций с разговором госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который состоялся накануне.

Издание "ГОРДОН" приводит подборку реакций пользователей социальных сетей на это событие.

"Кажется, [президент США Джо] Байден объяснил Зеленскому, почему мы не в НАТО", – шутит политолог Виктор Таран.

Похожее впечатление сложилось и у журналиста Дениса Бигуса.

"Закрыть телевизионные помойки Медведчука – это действительно лучшее решение власти за последнее время, но увидим, как оно будет воплощаться в жизнь. Хочется верить в победу над путинскими прихвостнями хоть здесь", – отметил бывший политзаключенный, кинорежиссер Олег Сенцов.

Решение Зеленского приветствовал украинский бизнесмен Михаил Бродский.

Бывший заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации Президента Украины Владимир Горковенко тоже готов аплодировать стоя, но пока "высказывает сдержанный оптимизм".

Решение Зеленского оценила нардеп от оппозиционной фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Журналист и блогер, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко отметил, что время для санкций выбрали удачно.

"Зеленский начал наступление на Медведчука. При [пятом президенте Украины Петре] Порошенко такой фигни не было. [...] Кстати, в этом контексте удар по китайцам в деле "Мотор Січі" означает, что Зеленский решил пойти на такое сближение с американцами, на которое даже не решился Порошенко. Кстати, порохоботы могут ликовать, правда, делать это придется осторожно, ведь то, что просили сделать Порошенко все патриоты, вдруг сделал Зеленский", – пишет он.

О сопротивлении каналов рассуждает и шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

"Гидра станет сопротивляться, конечно. Вопить про "свободу слова", к которой они отношения не имеют. От слова "совсем". Пропагандисты хреновы. Плюс включатся разнообразные политические рычаги. Справиться с которыми будет сложнее. Но замахнулся уж если – бей. На благо здоровой страны. И рейтинга, чего уж там", – отметила она.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко предполагает, что санкции будут оспаривать в судах.

"Отмечу одну интересную деталь: некоторые информированные источники говорят, что это решение СНБО не подписал глава ВРУ Дмитрий Разумков. Пытается и здесь пропетлять. Я сторонник центристской позиции. Но здесь надо определяться. В пророссийском лагере он не станет своим, тем более никаких шансов на лидерскую позицию. В любом случае придется обосновывать свою позицию", – считает Фесенко.

Блогер Алексей Голобуцкий обратил внимание на аудиторию заблокированных каналов в YouTube (на скрине, который он привел, канал ZIK смотрели более 2 тыс. человек).

"Потрясающая популярность", – пошутил он и призвал блокировать и YouTube-каналы СМИ, попавших под санкции.

Нардеп Александр Дубинский, который находится под санкциями США и 2 февраля был официально исключен из фракции большинства "Слуга народа", сначала назвал бредом блокировку телеканалов, а позже сравнил эти СМИ с "Титаником".

Первый замглавреда "Страны" Светлана Крюкова недовольна решением президента, считает это "попыткой загнобить свободу слова". Она грозит властям "пшиком и крахом" в случае, если "окажется, что указ не сработает и каналы снова включат".

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель возразила: ничего общего с наступлением на свободу слова санкции не имеют.

"Эти медиа стали одним из инструментов войны против Украины, поэтому заблокированы с целью защиты национальной безопасности", – подчеркнула она. Решение, по словам Мендель, разработано в законодательном поле Украины.