"Это плохо". Разумков подтвердил, что воздержался от голосования за санкции против "каналов Медведчука"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил свой отказ поддержать решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne тем, что ограничительные меры к медиа – это "плохо". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснял, что это телеканалы из так называемого пула кума президента РФ, главы политсовета ОПЗЖ, нардепа Виктора Медведчука.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в комментарии "Бабелю" подтвердил, что не стал поддерживать решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему каналов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

"Я воздержался. Санкции хороши там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А тут все не на месте. И санкции по отношению к каналам — это плохо. Несмотря на то, чьи они", – сказал Разумков.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 17 из 19 членов Совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. СМИ писали, что воздержался именно Разумков.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ, главы политсовета ОПЗЖ, нардепа Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения того, что эти каналы финансируют из России.

Экс-нардеп Сергей Лещенко связал решение о наложении санкций с разговором госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который состоялся 1 февраля вечером.