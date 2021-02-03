Рабинович заявил, что ОПЗЖ будет инициировать импичмет Зеленскому после введения санкций против каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne

Парламентская фракция партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" намерена инициировать процедуру импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому после введения санкций против нардепа от этой партии Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. Об этом в Верховной Раде 3 февраля заявил нардеп от этой фракции Вадим Рабинович, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Сегодня ночью, а черти всегда действуют ночью, впервые за всю историю существования независимой Украины были отключены сразу три ведущих информационных канала. [...] В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги [...] Мы инициируем процедуру импичмента президенту Зеленскому, который поиздевался над избирателями и над страной", – сказал Рабинович.
Происходящее он назвал "фашизмом".
"Фашизм не пройдет и вы все погибнете, потому что вы – дьявол, фашистский дьявол", – резюмировал политик.
Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. Им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что телеканалы "из так называемого пула Медведчука" весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине".
Телеканалы сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".
Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. По данным программы "Наші гроші", Козак входит в ближайшее окружение Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина. В Нацсовете Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявляли, что не могут доказать связь этих СМИ с Медведчуком. В 2019 году Козака допрашивали по делу о терроризме в связи с анонсированным NewsOne телемостом с каналом "Россия 1".
Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что решение о введении санкций в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne принято в законодательном поле Украины.