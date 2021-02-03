Рабинович заявил, что ОПЗЖ будет инициировать импичмет Зеленскому после введения санкций против каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne

По словам нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Рабиновича, партия проведет "чрезвычайный съезд", где определит дальнейшие шаги после блокировки телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne в связи с введением санкций против их владельца, нардепа Тараса Козака.

Парламентская фракция партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" намерена инициировать процедуру импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому после введения санкций против нардепа от этой партии Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. Об этом в Верховной Раде 3 февраля заявил нардеп от этой фракции Вадим Рабинович, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня ночью, а черти всегда действуют ночью, впервые за всю историю существования независимой Украины были отключены сразу три ведущих информационных канала. [...] В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги [...] Мы инициируем процедуру импичмента президенту Зеленскому, который поиздевался над избирателями и над страной", – сказал Рабинович.

Происходящее он назвал "фашизмом".

"Фашизм не пройдет и вы все погибнете, потому что вы – дьявол, фашистский дьявол", – резюмировал политик.

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. Им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что телеканалы "из так называемого пула Медведчука" весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине".

Телеканалы сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".