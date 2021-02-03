В Кремле осудили санкции против трех телеканалов Козака в Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна обратить внимание на решение украинских властей по ограничению работы СМИ.

Кремль осуждает санкции против трех телеканалов в Украине: "112 Украина", ZIK и NewsOne, ограничение или запрет деятельности ТВ не соответствует международным нормам. Об этом 3 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Журналисты уточнили в Пескова, планирует ли Кремль оказывать информационную поддержку политической партии владельца трех телеканалов Тараса Козака – "Оппозиционной платформе – За жизнь".

Пресс-секретарь Путина ответил, что "не знает о какой поддержке идет речь" и что СМИ имеют ввиду. По его словам, на прекращение вещание трех телеканалов в Украине "наверняка следует обратить внимание таким организациям, как [Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе] ОБСЕ ".

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. Им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы.

На следующий день президент заявил, что "Украина решительно поддерживает свободу слова, но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что телеканалы "из так называемого пула нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине".

Экс-нардеп Сергей Лещенко связал решение о наложении санкций с разговором госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который состоялся 1 февраля вечером.

Телеканалы сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

По данным программы "Наші гроші", Козак входит в ближайшее окружение Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина. В Нацсовете Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявляли, что не могут доказать связь этих СМИ с Медведчуком.

Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го.