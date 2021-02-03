Козак попал под санкции из-за подозрения в финансировании терроризма – СМИ

По данным ZN.UA, санкции против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака были введены на основании закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Санкции против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц ввели на основании расследования спецслужб о схемах поставок угля с оккупированных территорий Украины. Об этом 3 февраля сообщило издание ZN.UA со ссылкой на источники в Службе безопасности и Офисе президента Украины.

"Таким образом фигурант этих санкций попал под действие закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", – отмечает издание.

Кроме того, собеседники ZN заявили, что решение о санкциях "не было молниеносным" и напрямую не связано с телефонным разговором главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном, как писал экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко.

По данным издания, в январе президент Владимир Зеленский "дважды собирал силовиков и аналитиков, чтобы обсудить прекращение вещания каналов [нардепа от ОПЗЖ] Виктора Медведчука, ведущего в стране антиукраинскую деятельность".

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. Данилов говорил, что 17 из 19 членов Совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. СМИ писали, что воздержался именно Разумков.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Кроме того, по информации СМИ, под санкции попали самолеты, которыми пользовались Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.