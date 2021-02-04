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ПОЛИТИКА

ОПЗЖ приняла резолюцию о начале импичмента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский "грубо нарушил" Конституцию, когда подписывал указ о применении санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и его трех телеканалов, говорится в резолюции, которую приняла партия.

Действия Зеленского "имеют все признаки узурпации власти", утверждается в резолюции
Действия Зеленского "имеют все признаки узурпации власти", утверждается в резолюции
Фото: ЕРА

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" 4 февраля приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Украины Владимира Зеленского. 

Для этого политсила собралась на свой 14-й съезд, говорится в сообщении на сайте ОПЗЖ.

Делегаты назвали "нападением на демократию, свободу слова и попыткой установления диктатуры" введение санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его трех телеканалов: ZIK, NewsOne и "112 Украина". 

В резолюции, которую цитирует пресс-служба партии, сказано, что президент Украины Владимир Зеленский, подписывая указ о применении санкций, "грубо нарушил" Конституцию Украины и "вышел за пределы своих конституционных полномочий". Действия президента "имеют все признаки узурпации власти", утверждается в резолюции. 

Других вопросов, кроме импичмента и ситуации, сложившейся после введения санкций против Козака и его телеканалов, согласно сообщению, на съезде не обсуждали. 

Согласно закону о процедуре импичмента президента Украины, чтобы инициировать процедуру отстранения главы государства, не меньше 226 депутатов должны внести на рассмотрение парламента письменное представление, в котором должны быть указаны основания для создания специальной временной следственной комиссии.

В законе также в говорится, что Верховная Рада в случае, если по каким-то причинам импичмент объявить не удалось, обязательно должна извиниться перед президентом в письменном виде.

В Раде фракция ОПЗЖ состоит из 44 нардепов. Большинство – у пропрезидентской "Слуги народа" (245 нардепов).

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. 

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Кроме того, 29 января под санкции попали самолеты, которыми, вероятно, пользовались Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ, главы политсовета ОПЗЖ, нардепа Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

К вечеру 3 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии аккаунтов телевизионных каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne. 

Центр противодействия коррупции и еще 17 общественных организаций 4 февраля написали открытое письмо министерству финансов США и главе Госдепартамента США Энтони Блинкену, в котором просят внести Козака и жену Медведчука Оксану Марченко в санкционный список минфина США – OFAC

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, Виктор Медведчук, YouTube, импичмент, Владимир Зеленский, ZIK, Тарас Козак, NewsOne, ОПЗЖ
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