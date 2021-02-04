После удара по ОПЖЗ и информационным проектам РФ в Украине Зеленский отрезал себе пути отступления – бить так бить

Что дальше? Что должен делать президент и руководство страны после удара по ОПЖЗ и информационным проектам РФ в Украине?

1. Президент должен выступить с видеообращением к стране – это как раз тот случай, когда все этого ждут. Дать определение, посмотреть в глаза, сказать о свободе слова, дать оценку истерической реакции пророссийских политиков и пропагандистов, сказать, будут ли введены ограничения против главарей пророссийской агентуры и финансово-экономических проектов, которые создал Кремль для финансирования своего влияния. Выжидание президента с официальной позицией будет воспринято оппонентами как слабость, нужно показать, что есть план, стратегия. Бить так бить – теперь пути отступления Зеленский себе отрезал, надо идти дальше.

2. Служба безопасности Украины должна провести расследование и обратиться к генпрокурору Ирине Венедиктовой за разрешением на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Тараса Козака из-за финансирования терроризма. Дело должно быть возбуждено на основании материалов, по которым принято решение СНБО.

3. СБУ должна открыть уголовные дела в отношении народных депутатов Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Рината Кузьмина, а затем генпрокурор должна предоставить разрешение на привлечение их к ответственности. Эти люди имеют самые тесные контакты с Кремлем и ведут сейчас открытую антигосударственную деятельность. Вся их деятельность в Украине должна стать предметом оценки правоохранителей. Зеленский должен продолжить системные ограничения тех руководителей пророссийского политического проекта ОПЗЖ, которые позволяют себе открытые антигосударственные призывы.

4. СНБО должен дать оценку другим экономическим проектам российской агрессии в Украине, через которые Путин финансирует войну, убийства украинцев и свою агентуру. Так, с 1 февраля правительство Украины приняло решение относительно импорта электричества в Украину. Тем самым наносится сокрушительный удар по украинской энергетике, фактически уничтожается государственный "Энергоатом". Фактически Кабмин Украины помогает врагу убивать собственную экономику. СБУ должна открыть дело против должностных лиц, которые уничтожают энергетику Украины в интересах РФ.

5. Зеленский должен очистить свое ближайшее окружение. Нахождение на ключевых должностях в Офисе президента российских агентов Руслана Демченко, начальника комитета по разведке, и Олега Татарова, зампредседателя ОП по правоохранительной деятельности, указывает на непоследовательность и отсутствие системного подхода в борьбе с российским влиянием во власти.

6. Украина должна обратиться к США с просьбой заблокировать деятельность пророссийской пропаганды в социальных сетях YouTube, Facebook и других. Российские пропагандистские проекты типа Шария и другие должны быть ликвидированы. Этот вопрос президент, правительство, народные депутаты должны поднять на высшем уровне.

7. Президент должен провести реалистичный анализ и начать структурные реформы, направленные на настоящее повышение боеспособности сил обороны и безопасности, поскольку ослабление российского влияния может привести к дополнительным ударам на фронте со стороны российских войск и создавать новые угрозы, к которым государству нужно стать готовым.

8. Украина должна обратиться к НАТО с предложением создать программу по усилению взаимодействия, она должна быть предложена Альянсу самой Украиной, так же, как безвизовый режим с ЕС в свое время. Ссора между Минобороны и Генштабом ВСУ, которую президент не знает как решить, показывает, что ни о какой совместимости с НАТО сейчас даже не стоит говорить, нам нужны не пустые лозунги и разговоры о "стандартах НАТО", а системные шаги, наши собственные обязательства, рассчитанные на три ближайших года.

Если президент Зеленский думает, что он сыграл партию, и дело сделано, стоит понять – он сделал первый системный политический шаг в своей жизни, и если не сделать другие шаги и не начать действовать на опережение, страна получит серию ответных ударов. Россия будет считаться только с силой и с системой.

Источник: Юрій Бутусов / Facebook

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