Данилов о владельцах каналов, попавших под санкции: Кто сказал, что эти люди не под контролем иностранного государства

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в случае с санкциями против телеканалов, которые принадлежат нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку, речь не идет о свободе слова, речь идет об информационном терроризме по отношению к Украине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 3 февраля во время брифинга, трансляция которого велась в Facebook, заявил, что не боится оспаривания решения СНБО о введении санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne в суде.

"Если они считают, что имеют право оспаривать, пусть оспаривают. Мы живем в правовом государстве. Будут решения – общество о них узнает. Хочу подчеркнуть, мы сюда российские нарративы не звали, мы здесь российских оккупантов не ждали и не звали. Речь идет о пятой колонне, которая расшатывает наше государство, принимает участие в антигосударственной процедуре, что недопустимо сегодня", – сказал глава СНБО.

На вопрос журналиста о том, что санкции введены незаконно, они не могут быть введены против юридических лиц, зарегистрированных по украинскому законодательству, Данилов сказал: "Скажите пожалуйста, кто сказал, что эти люди не под контролем иностранного государства? Подождите. Скоро будет", – отметил он.

Данилов считает, что в случае с введением санкций речь не идет о свободе слова.

"Речь идет об информационном терроризме по отношению к нашей стране. Я хочу, чтобы все это осознали", – заявил глава СНБО.

По его словам, для принятия решения были собраны документы, потом состоялось заседание СНБО, на котором проголосовали за введение санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Данилов говорил, что 17 из 19 членов совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. СМИ писали, что воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Телеканалы заявили о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине".

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Экс-нардеп Сергей Лещенко связал решение о наложении санкций с разговором госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который состоялся 1 февраля вечером.