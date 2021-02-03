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Свобода слова заканчивается, когда появляются признаки посягательства на территориальную целостность – Баканов

Решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, а также их владельца, нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака приняли по рекомендации Верховной Рады и Службы безопасности Украины, сообщил глава СБУ Иван Баканов.

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Баканов: Против Украины ведется гибридная война, в том числе и на информационном поле. Мы должны системно ей противодействовать
Баканов: Против Украины ведется гибридная война, в том числе и на информационном поле. Мы должны системно ей противодействовать
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, а также их владельца, нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака – последовательный шаг украинской власти в борьбе с российской агрессией.

Об этом глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил 3 февраля, его цитирует пресс-центр СБУ.

По словам Баканова, санкции ввели по рекомендации Верховной Рады и СБУ.

"Против Украины ведется гибридная война, в том числе и на информационном поле. Мы должны системно ей противодействовать, чтобы защитить интересы государства. Введение санкций – еще один важный и последовательный шаг для этого. Поэтому, учитывая данные, которыми располагает Служба безопасности, а также многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ предоставила обоснованные рекомендации СНБО принять соответствующее решение", – заявил Баканов.

Он подчеркнул, что решение СНБО не имеет отношения к ограничению свободы слова, его цель – защита территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины", – добавил глава СБУ.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 17 из 19 членов совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. Воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков. Он заявил, что, если украинские граждане замечены в финансировании терроризма, их нужно привлекать к уголовной ответственности, а не вводить санкции.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ, главы политсовета ОПЗЖ, нардепа Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленскому в связи с решением о санкциях против каналов.

Зеленский заявил, что пропаганда должна получить жесткую реакцию со стороны общества. Он подчеркнул, что решение о санкциях "принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого".

Украинский Минкульт намерен просить платформу YouTube также закрыть каналы "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, санкции, СНБО, 112 Украина, ZIK, суверенитет, NewsOne, Иван Баканов
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