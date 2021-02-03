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Турчинов: Блокирование телерупоров кремлевской "пятой колонны" в Украине – единственный укрепляющий нацбезопасность шаг команды Зеленского за два года

Глава центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов назвал санкции президента Владимира Зеленского против ряда украинских телеканалов правильным решением и напомнил, что оно было инициировано депутатами из фракций "Народный фронт", "Блок Петра Порошенко" и "Самопоміч" в конце 2018 года.

Турчинов: Надеюсь, что основной мотивацией решения СНБО была защита страны от российской информационной агрессии, а не падение рейтингов правящей партии
Турчинов: Надеюсь, что основной мотивацией решения СНБО была защита страны от российской информационной агрессии, а не падение рейтингов правящей партии
Фото: Олександр Турчинов / Facebook

Руководитель центрального штаба "Европейской солидарности", экс-глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что всегда поддерживал жесткие действия в противостоянии информационной агрессии РФ. Об этом он написал в Facebook, комментируя санкции СНБО против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

"Наша команда запретила трансляцию в Украине российских телеканалов, работу информационных интернет-ресурсов и социальных сетей, установила вдоль линии фронта системы подавления сигналов российских и сепаратистских каналов, ведущих трансляцию с оккупированных территорий", – написал Турчинов.

Он напомнил, что еще в 2018 году депутаты из фракций "Народный фронт", "Блок Петра Порошенко" и "Самопоміч" инициировали решение Верховной Рады о наложении санкций на телеканалы "из информационного пула кума [президента РФ Владимира] Путина [нардепа Виктора] Медведчука".

"Это было правильное решение, которое имело целью обеспечить безопасность страны. Сложность его реализации заключалась прежде всего в правовой плоскости. Дело в том, что санкционный инструментарий по закону используется против иностранных юридических и физических лиц. Для резидентов и граждан Украины законодательством предусмотрен единственный случай – участие в террористической деятельности, включая ее финансирование", – отметил политик.

Он также подчеркнул, что в тот период как раз начались президентские выборы и тогдашнего главу государства Петра Порошенко "стали обвинять в желании уничтожить средства массовой информации, принадлежащие его политическим оппонентам". Поэтому СБУ поручили собрать доказательства участия в террористической деятельности физических и юридических лиц, которые стояли за пророссийскими телеканалами для конкретных уголовных дел, которые стали бы основанием для применения санкций.

"Выполнить эту задачу планировалось сразу после президентских выборов. Но победа на тех выборах Владимира Зеленского отложила реализацию этого решения на два года... Блокировка телерупоров кремлевской "пятой колонны" в Украине – единственный реальный шаг, укрепляющий национальную безопасность, который сделала команда Зеленского за два года", – заявил Турчинов.

Он также выразил надежду, что основной мотивацией вчерашнего решения СНБО была действительно защита страны от российской информационной агрессии, а не "падение рейтингов правящей партии и их электоральное пересечение с ОПЗЖ".

https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov/posts/262840611863997

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 17 из 19 членов совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. Воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков. Он заявил, что, если украинские граждане замечены в финансировании терроризма, их нужно привлекать к уголовной ответственности, а не вводить санкции. Также он отметил, что, если телеканалы были замечены в сотрудничестве со страной-агрессором, у них могут отозвать лицензии.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Зеленский заявил, что пропаганда должна получить жесткую реакцию со стороны общества. Он подчеркнул, что решение о санкциях "принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого".

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленскому в связи с решением о санкциях против каналов.

Теги: санкции, Александр Турчинов, СНБО, пропаганда, российская пропаганда, трансляция, 112 Украина, ZIK, финансирование, NewsOne, Европейская солидарность, ОПЗЖ
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