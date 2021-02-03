ОПЗЖ лидирует в рейтинге партий, "Слуга народа" занимает второе место – опрос КМИС

"Оппозиционную платформу – За жизнь" готовы поддержать 24,1% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" лидирует в парламентском рейтинге. Об этом свидетельствуют опубликованные 3 февраля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

ОПЗЖ готовы поддержать 24,1% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором

"Слуга народа" занимает второе место – 18,2%. В тройке лидеров – "Европейская солидарность" (15,6%).

Следом идут "Батьківщина" (10,3%), а также "Сила и честь" (6,4%).

Остальные партии набирают меньше 5%. В частности, к проходному барьеру приближаются Радикальная партия (4,6%), "Свобода" (3,6%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (3,4%).

У представленного сейчас в Верховной Раде "Голоса" 2,4%.

Опрос проводился с 27 января по 1 февраля методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей, по трехступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.