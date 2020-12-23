ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Батьківщина" единственная из партий нарастила рейтинг – опрос

График изменения поддержки за последние месяцы показывает, что ее нарастила только "Батьківщина", остальные партии или сохранили свои позиции, или их процент поддержки снизился, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время, то в Верховную Раду прошли бы четыре партии
Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время, то в Верховную Раду прошли бы четыре партии
Фото: opinionua.com

Партия "Батьківщина", которую возглавляет нардеп Юлия Тимошенко, оказалась единственной политической силой, которая за последние месяцы нарастила рейтинги, остальные главные политические силы сохраняют или даже теряют позиции. Такие результаты опроса общественного мнения представила на своем сайте 23 декабря Социологическая группа "Рейтинг".

По данным исследования, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время, то в Верховную Раду прошли бы четыре партии, их рейтинг среди тех, кто пошел бы на выборы и определился с предпочтениями, выглядит так:

  • "Слуга народа" – 21,1%,
  • ОПЗЖ – 17,3%,
  • "Европейская солидарность" – 15,2%,
  • "Батьківщина" – 10,9%.
Остальные политические силы не проходят пятипроцентный барьер.
Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

График изменения поддержки за последние месяцы показывает, что ее нарастила только "Батьківщина". Остальные партии или сохранили свои позиции, или их процент поддержки снизился.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Исследование проводили с 16 по 20 декабря 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность – 2000 респондентов. Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%. 

Теги: рейтинг, ВО Батьківщина, соцопрос, парламент, Слуга народа, Европейская солидарность, ОПЗЖ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Семечки с безалкогольным пивом". Вегетарианка Maruv рассказала о своем новогоднем меню
"Семечки с безалкогольным пивом". Вегетарианка Maruv рассказала о своем новогоднем меню
  Королева набросилась на Баскова, назвавшего ее разведенкой. Видео
  Королева набросилась на Баскова, назвавшего ее разведенкой. Видео
Сериал "Корона" и книга Мортона напомнили зрителям о признании принцессы Дианы в попытке самоубийства во время первой беременности
Сериал "Корона" и книга Мортона напомнили зрителям о признании принцессы Дианы в попытке самоубийства во время первой беременности
"Красиво". Высоцкая показала свою новогоднюю елку
"Красиво". Высоцкая показала свою новогоднюю елку
10 рецептов салата "Оливье" к новогоднему столу
10 рецептов салата "Оливье" к новогоднему столу
"Если речь шла о кино, все знали, что главные роли сыграют пацаны из Питера или Москвы". Цимбалюк показал себя 20-летнего и рассказал, как пробивался в актеры
"Если речь шла о кино, все знали, что главные роли сыграют пацаны из Питера или Москвы". Цимбалюк показал себя 20-летнего и рассказал, как пробивался в актеры
Остапчук заявил, что в следующем году хочет снова стать отцом
Остапчук заявил, что в следующем году хочет снова стать отцом
Никитюк показала, как украсила свой дом к Новому году и Рождеству
Никитюк показала, как украсила свой дом к Новому году и Рождеству
"Мою самооценку никто не задевал". Асмус рассказала о причинах развода с Харламовым
"Мою самооценку никто не задевал". Асмус рассказала о причинах развода с Харламовым
"Профиль один в один". В Instagram заметили, что десятилетняя дочь Богомолова как две капли воды похожа на отца
"Профиль один в один". В Instagram заметили, что десятилетняя дочь Богомолова как две капли воды похожа на отца
"Если человек живет у меня дома и не покупает жрать – кто это?" Блогер Покрещук, увеличившая скулы, прокомментировала личную жизнь
"Если человек живет у меня дома и не покупает жрать – кто это?" Блогер Покрещук, увеличившая скулы, прокомментировала личную жизнь
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
Сын Дугласа стал отцом во второй раз
Сын Дугласа стал отцом во второй раз
Олиболлен, василопита, котекино. Какие блюда традиционно готовят на Новый год в разных странах мира
Олиболлен, василопита, котекино. Какие блюда традиционно готовят на Новый год в разных странах мира
"Брекеты классные", "Уже протезы?" Фаны 52-летнего Преснякова обсуждают его улыбку
"Брекеты классные", "Уже протезы?" Фаны 52-летнего Преснякова обсуждают его улыбку
  Dirty Little Virus. Игги Поп спел о коронавирусе. Аудио
  Dirty Little Virus. Игги Поп спел о коронавирусе. Аудио
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
"Разочарование 2020", "Глупый выбор", "Дешевое шоу", "Выбрала себе личного клоуна". Мишина подверглась критике после финала шоу "Холостячка" и дала отпор
"Разочарование 2020", "Глупый выбор", "Дешевое шоу", "Выбрала себе личного клоуна". Мишина подверглась критике после финала шоу "Холостячка" и дала отпор
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS