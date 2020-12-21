В декабре ни на одном заседании Рады не было 20 нардепов – Комитет избирателей Украины

По данным Комитета избирателей Украины, все заседания Верховной Рады посетили в декабре 260 народных депутатов.

В КИУ не назвали фамилии отсутствовавших Фото: wikipedia.org

20 народных депутатов Украины не посетили ни одно из восьми пленарных заседаний Верховной Рады в декабре. Об этом информирует 21 декабря Комитет избирателей Украины (КИУ).

Такие данные были получены активистами после изучения электронных регистраций нардепов.

Фамилии тех, кто не посещал пленарные заседания, КИУ не назвал.

По данным Комитета избирателей Украины, только одно или два заседания Рады посетили в декабре 11 нардепов, 14 были на трех заседаниях.

"Участие во всех заседаниях приняли половина парламентариев – 260 депутатов, или 61%. Среди фракций и групп самые высокие показатели посещения у депутатов фракции "Европейская солидарность" и "Слуга народа". В среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано 56,9% депутатов ЕС и 56,7% депутатов "Слуги народа", – рассказали в КИУ.

Самые низкие показатели посещения заседаний Рады в декабре зафиксированы у фракций "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батьківщини" – соответственно 33,2% и 32,3%.

В 2019 году Верховная Рада приняла закон, которым разрешила лишать нардепов выплат на депутатскую деятельность в случае прогулов.

2 декабря 2020 года народные депутаты Украины поддержали законопроект №3642, которым определили уважительные причины отсутствия нардепов на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов. 5 декабря документ направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому, однако по состоянию на 21 декабря закон не подписан.