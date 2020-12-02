Рада определила основания для отсутствия нардепа на заседаниях

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №3642, которым определила уважительные причины отсутствия народных депутатов на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Законопроект поддержали 248 нардепов, 34 воздержались, а 56 не голосовали.
Документ предусматривает следующие уважительные причины отсутствия парламентария:
Уважительными причинами отсутствия являются и другие, связанные с реализацией прав и выполнением обязанностей, определенных Гражданским процессуальным кодексом, Кодексом об административных правонарушениях, Кодексом административного судопроизводства, Уголовным процессуальным кодексом, законом "О Конституционном Суде".
О них депутат заблаговременно, но не позднее дня проведения следующего пленарного заседания, должен сообщить спикеру Верховной Рады.
Этот закон вступает в силу с первого дня календарного месяца, следующего за днем его опубликования.
В 2019 году Верховная Рада приняла закон, которым разрешила лишать нардепов выплат на депутатскую деятельность в случае прогулов.