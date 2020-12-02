Рада определила основания для отсутствия нардепа на заседаниях

Среди уважительных причин для отсутствия нардепов – выполнение им в это время поручений парламента, командировки, временная нетрудоспособность и другие.

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №3642, которым определила уважительные причины отсутствия народных депутатов на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект поддержали 248 нардепов, 34 воздержались, а 56 не голосовали.

Документ предусматривает следующие уважительные причины отсутствия парламентария:

выполнение им в это время поручений парламента, председателя Рады в соответствии с законом, комитета (по решению комитета, в состав которого входит нардеп);

командировки, участие в мероприятиях, осуществляемых в рамках работы постоянных делегаций;

временная нетрудоспособность;

получение услуг в сфере здравоохранения (согласно медицинскому заключению);

отпуск в связи с беременностью и родами, отпуск в связи с рождением ребенка, отпуск по уходу за ребенком, отпуск в связи с бракосочетанием, отпуск в связи со смертью родных, другие обстоятельства, когда согласно законодательству работнику предоставляется отпуск;

документально подтвержденные транспортные препятствия.

Уважительными причинами отсутствия являются и другие, связанные с реализацией прав и выполнением обязанностей, определенных Гражданским процессуальным кодексом, Кодексом об административных правонарушениях, Кодексом административного судопроизводства, Уголовным процессуальным кодексом, законом "О Конституционном Суде".

О них депутат заблаговременно, но не позднее дня проведения следующего пленарного заседания, должен сообщить спикеру Верховной Рады.

Этот закон вступает в силу с первого дня календарного месяца, следующего за днем его опубликования.

В 2019 году Верховная Рада приняла закон, которым разрешила лишать нардепов выплат на депутатскую деятельность в случае прогулов.