КМИС: ОПЗЖ удерживает лидерство среди политических партий, "Слуга народа" – четвертая в рейтинге

По сравнению с декабрем 2020 года уровень поддержки партии "Слуга народа" снизился почти вдвое. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Согласно опросу, "Слуга народа" с уровнем поддержки 11,2% опустилась на четвертую позицию в рейтинге политических партий Фото: depositphotos.com

"Оппозиционная платформа – За жизнь" удерживает лидерство в рейтинге политических партий Украины. Об этом свидетельствуют опубликованные 26 января результаты опроса Киевского международного института социологии.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили во второй половине января, ОПЗЖ готовы поддержать 20,7% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

"Европейская солидарность" на втором месте – 15,3%.

12,6% опрошенных намерены проголосовать за "Батьківщину". "Слуга народа" с уровнем поддержки 11,2% занимает четвертую позицию.

Пятипроцентный проходной барьер преодолевают "Сила и честь" (8,3%), "Голос" (5,6%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (5,3%).

Остальные партии набирают менее 5%. В частности, у Партии Шария – 4,6%, поддержка партии УДАР – 4,4%, у "Свободы" – 3,8%.

Исследование проводилось 22 января 2021 года методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего опрошено 1005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 3,1% – для показателей, близких к 50%, 2,7% – для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

В декабре 2020 года ОПЗЖ возглавила партийный рейтинг, политическую силу были готовы поддержать 23,1% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором. В пятерке лидеров находились "Слуга народа" (20,9%), "Европейская солидарность" (14,1%), "Батьківщина" (9,8%) и "Радикальная партия" (6,1%).

В рейтинге политических партий от социологической группы "Рейтинг" лидировала "Слуга народа". По данным опроса, проведенного 2–4 января, партию поддерживало 21,6% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором. В пятерке лидеров – "Оппозиционная платформа – За жизнь" (17,4%), "Европейская солидарность" (14,5%), "Батьківщина" (10,9%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (5,7 %).

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.