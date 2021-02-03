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Зеленский удерживает лидерство в президентском рейтинге – опрос

На выборах президента Украины нынешнего главу государства Владимира Зеленского готовы поддержать 22,1% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Большинство украинцев на выборах президента намерены проголосовать за Зеленского
Большинство украинцев на выборах президента намерены проголосовать за Зеленского
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает удерживать лидерство в президентском рейтинге. Об этом свидетельствуют опубликованные 3 февраля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

На выборах президента Зеленского готовы поддержать 22,1% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

В списке кандидатов "А" второе место занимает нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко – 13,7%.

Следом идут сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (13,5%), лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (11,2%), глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук (7,9%) и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (5,5%).

Остальные кандидаты набирают меньше 5% голосов.

В списке кандидатов "Б" отсутствует Медведчук и присутствует экс-глава СБУ Игорь Смешко.

В этом списке также лидирует Зеленский – 22,1%.

Второе место занимает Бойко – 17,5%.

Следом идут Порошенко (13,1%), Тимошенко (10,6%), Смешко (8,8%) и Гройсман (5,6%).

У остальных кандидатов – меньше 5%.

Опрос проводился с 27 января по 1 февраля методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей, по трехступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Теги: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, рейтинг, Игорь Смешко, Владимир Гройсман, соцопрос, Юрий Бойко, Владимир Зеленский, КМИС
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