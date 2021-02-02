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На 30-летие независимости Украины Зеленский планирует парад с военной техникой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что праздничные мероприятия в дни годовщин должны не только фокусироваться на истории, но и показать определяющие направления развития будущего страны.

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Зеленский: Покажем, что украинцам есть чем гордиться
Зеленский: Покажем, что украинцам есть чем гордиться
Фото: www.president.gov.ua

В день празднования 30-летия независимости Украины планируется парад с привлечением военной техники, а также ожидается приезд лидеров многих государств-партнеров. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского по результатам совещания с представителями правительства.

Зеленский отметил, что в этом году у страны особые годовщины – как трагических страниц истории, так и моментов для гордости.

"Мы по-особенному вспомним и 80-ю годовщину Бабьего Яра, и 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы. Но история Украины – это не только трагизм. Я рад, что в этом году мы отмечаем 150-летие Леси Украинки. И особое внимание мы уделим как 25-летию Конституции Украины, так и 30-й годовщины независимости. Покажем, что украинцам есть чем гордиться", – заявил президент.

Зеленский считает, что мероприятия должны не только фокусироваться на истории, но и показать определяющие направления развития будущего страны. "Должно быть не только 30 лет опыта, но и взгляд на 30 лет вперед. Важной остается концепция единства и укрепления имиджа Украины как полноправного партнера на международной арене", – сказал он.

Отмечается, что непосредственно в день рождения Украины наряду с другими мероприятиями будет проведен парад с привлечением военной техники, а вечером состоится праздничный концерт. Каждое министерство представит особый, выдающийся проект в своей области, который будет способствовать развитию Украины.

Кроме того, ожидается приезд лидеров многих государств – партнеров и друзей Украины.

В канун 30-летнего юбилея независимости пройдет саммит "Крымская платформа" с привлечением международных партнеров Украины. "Мы объединим усилия всех стран, которые помогают с решением вопросов жителей Крыма и деоккупации полуострова", – отметил Зеленский.

30-ю годовщину независимости в Украине будут отмечать 24 августа 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил посетить Киев в это время канцлера Германии Ангелу Меркель во время беседы 15 января. Намерение приехать в Украину на празднование Дня Независимости уже подтвердил вселенский патриарх Варфоломей – он принял приглашение главы государства.

Последний раз военный парад в Киеве был проведен 24 августа 2018 года. В нем приняли участие 250 единиц техники, 4,5 тыс. военных и 18 иностранных делегаций, в числе которых 300 военнослужащих вооруженных сил других стран. Впервые по Крещатику прошли женщины-военнослужащие и была задействована авиация. На параде, помимо украинской военной техники, был представлен американский противотанковый ракетный комплекс Javelin.

После избрания Зеленского президентом формат празднования Дня Независимости изменился. В 2019 году на Крещатике и Майдане Незалежности состоялись концерт и награждение военнослужащих, учителей и спортсменов. В 2020 году торжества прошли на Софийской и Михайловской площадях: украинские звезды шоу-бизнеса исполнили попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости, а президент вручил награды военнослужащим, медикам, ученым и учителям. В течение двух последних лет в Киеве проходил альтернативный Марш защитников Украины, в организации которого власти не участвовали.

В августе 2020 года Зеленский заявил, что проводить военные парады в Киеве сейчас неуместно, а техника должна находиться в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Тогда он пообещал провести парад в Украине после установления прочного мира на Донбассе.

Теги: День Независимости, парад, независимость, Владимир Зеленский
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