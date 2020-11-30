Варфоломей посетит Украину на День независимости в 2021 году

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил вселенского патриарха Варфоломея приехать в Украину на День независимости в 2021 году. Варфоломей сообщил, что совершит визит.

Вселенский патриарх Варфоломей принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину в августе 2021 года.

Об этом он сообщил во время встречи с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем, который сегодня посетил богослужение в соборе Святого Георгия в Стамбуле, пишет Orthodox Times.

Официальный визит Варфоломея будет приурочен к празднованию Дня независимости Украины, отмечает издание.

Зеленский встречался с Варфоломеем в ходе своего визита в Турцию 16 октября, тогда он пригласил патриарха приехать в Украину 24 августа 2021 года.

Шмыгаль находится в Турции с визитом с 29 ноября.

В августе 2021 года в Украине будут отмечать 30-ю годовщину независимости.