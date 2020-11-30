Варфоломей посетит Украину на День независимости в 2021 году

Вселенский патриарх Варфоломей принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину в августе 2021 года.
Об этом он сообщил во время встречи с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем, который сегодня посетил богослужение в соборе Святого Георгия в Стамбуле, пишет Orthodox Times.
Официальный визит Варфоломея будет приурочен к празднованию Дня независимости Украины, отмечает издание.
Зеленский встречался с Варфоломеем в ходе своего визита в Турцию 16 октября, тогда он пригласил патриарха приехать в Украину 24 августа 2021 года.
Шмыгаль находится в Турции с визитом с 29 ноября.
В августе 2021 года в Украине будут отмечать 30-ю годовщину независимости.