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В 30-ю годовщину независимости Украины в Киеве проведут военный парад – указ Зеленского

Военный парад, согласно указу президента Владимира Зеленского, должны провести на Крещатике в Киеве.

При каденции Зеленского военные парады в День Независимости еще не проводились
При каденции Зеленского военные парады в День Независимости еще не проводились
Фото: president.gov.ua

В Киеве 24 августа 2021 года, в 30-ю годовщину независимости Украины, проведут военный парад. Это следует из указа президента Украины Владимира Зеленского №459/2020 "О праздновании 30-й годовщины независимости Украины", подписанного 21 октября.

Парад, согласно документу, проведут на Крещатике.

Также 24 августа планируют провести торжественные мероприятия и возложения цветов к памятникам выдающимся деятелям Украины.

Указ предусматривает, среди прочего, подготовку социальной рекламы, выпуск юбилейной памятной монеты, почтовой марки, посвященных 30-летию независимости Украины. 

Последний раз военный парад в Киеве был проведен 24 августа 2018 года. В нем приняли участие 250 единиц техники, 4,5 тыс. военных и 18 иностранных делегаций, в числе которых 300 военнослужащих вооруженных сил других стран. Впервые по Крещатику прошли женщины-военнослужащие и была задействована авиация. На параде, помимо украинской военной техники, был представлен американский противотанковый ракетный комплекс Javelin.

В 2019 году в День Независимости в Киеве прошло Шествие достоинства. На нем не было военной техники. Кроме военнослужащих, награждали заслуженных учителей и спортсменов. В торжествах участвовали певицы Алина Паш, Тина Кароль и другие. После шествия состоялось альтернативное мероприятие – Марш защитников Украины.

Мероприятия ко Дню Независимости Украины в Киеве в 2020 году проводились на Михайловской и Софийской площадях, а не на Крещатике и Майдане Незалежности. На Софийской площади в Киеве прозвучало 17-минутное попурри "Музыкальная история независимости", состоявшее из популярных в Украине песен последних трех десятилетий (режиссер Екатерина Царик, аранжировщик – певец и продюсер Дмитрий Монатик). Во время попурри 18 украинских артистов исполнили фрагменты 42 композиций. Также был проведен альтернативный Марш защитников Украины.

24 августа Зеленский заявлял, что проводить военные парады в Киеве сейчас неуместно, а техника должна находиться в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Тогда он пообещал провести парад в Украине после установления прочного мира на Донбассе.

Теги: День Независимости, парад, Владимир Зеленский, ВСУ
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