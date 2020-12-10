В Баку прошел военный парад по случаю победы Азербайджана в войне в Карабахе. Фоторепортаж

Вчера 16.50

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на военном параде вчесть победы в войне в Нагорном Карабахе, заявил, что власти Армении изгнали 100 тыс. азербайджанцев с их земель, и обвинил Ереван в ведении агрессивной политики с 80-х годов прошлого века.