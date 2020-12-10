В Баку прошел военный парад по случаю победы Азербайджана в войне в Карабахе. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Сегодня в Баку прошел военный парад в честь победы в войне за Нагорный Карабах, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана
. Фото обнародовало агентство ЕРА
. Парад победы вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым принимал его турецкий коллега Реджеп Эрдоган. В мероприятии приняли участие более 3 тыс. человек личного состава, около 150 единиц военной техники, включая современную военную технику, ракетные и артиллерийские системы, системы ПВО, а также боевые корабли и катера. На параде также продемонстрировали трофеи, захваченные военными Азербайджана в ходе боевых действий. Алиев в ходе своего выступления назвал Эрдогана братом и пообещал вместе с ним приехать в Карабах.