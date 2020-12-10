Алиев назвал Ереван "исторической землей" Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на военном параде в честь победы в войне в Нагорном Карабахе, заявил, что власти Армении изгнали 100 тыс. азербайджанцев из их земель и обвинил Ереван в ведении агрессивной политики с 80-х годов прошлого века.

Алиев: Территории Азербайджана находятся под оккупацией около 30 лет Фото: ЕРА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на военном параде в честь победы над Арменией в войне в Нагорном Карабахе, который прошел 10 декабря в Баку, назвал столицу Армении Ереван "исторической землей" Азербайджана.

Парад транслировал азербайджанский телеканал CBC TV.

Выступая с трибуны, он обвинил Армению в ведении агрессивной политики с 80-х годов ХХ века.

"Территории Азербайджана находятся под оккупацией около 30 лет. 100 тыс. азербайджанцев, проживавших в то время в нынешней Армянской республике, были изгнаны со своих земель. Зангезур, Гейча, Ереван – наши исторические земли. Наш народ веками жил на этих землях", – приводит цитату Алиева сайт президента.

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Видео: Hayk Petrosyan / YouTube

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

Представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредник) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев.

Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

В Армении по состоянию на 14 ноября было известно о 2317 погибших военнослужащих. В Баку заявили, что за время боев погибло 2783 азербайджанских военнослужащих.