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В Азербайджане военные потери Армении во время конфликта в Карабахе оценили в $4,8 млрд

Среди вооружения и боеприпасов, которые Армения потеряла в ходе последних месяцев конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, турецкое агентство "Анадолу" указало пять самолетов Су-25.

Конфликт в Карабахе обострился в сентябре
Конфликт в Карабахе обострился в сентябре
Фото: ЕРА

В ходе боев против Азербайджана в Нагорном Карабахе Армению потеряла вооружений и боеприпасов на несколько миллиардов долларов. Об этом 5 декабря проинформировало турецкое государственное агентство "Анадолу".

"Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) оценил материальный ущерб армянской стороны от потерь оружия и техники. По данным UNEC, Армения потеряла вооружение стоимостью в $4,8 млрд", – говорится в сообщении.

Агентство перечислило основные потери армянских военных, начиная с 27 сентября. В их числе, в частности, – уничтожено 11 складов с боеприпасами и пять самолетов Су-25, а также зенитно-ракетные комплексы "ТОР", "Оса", "Куб", "Круг" и "С-125".

По данным "Анадолу", в качестве трофеев Азербайджану достались стандартные и самоходные артиллерийские системы разного калибра, зенитные установки "Шилка", боевые машины пехоты (БМП) и другое вооружение вплоть до стрелкового.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

Представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредник) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев.

Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

В Армении по состоянию на 14 ноября было известно о 2317 погибших военнослужащих. В Баку заявили, что за время боев погибло 2783 азербайджанских военнослужащих.

Теги: оружие, армия, авиация, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, вооружение, артиллерия, самолеты, БМП, конфликт
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