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Эрдоган примет участие в военном параде по случаю победы Азербайджана в войне в Карабахе

10 декабря в Баку пройдет военный парад в честь победы над Арменией в войне в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил на мероприятие своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана.

Эрдоган отправится в Азербайджан
Эрдоган отправится в Азербайджан
Фото: ЕРА

Президент Турции Реджеп Эрдоган 9 декабря отправится в Азербайджан, где примет участие в военном параде по случаю победы в войне за Нагорный Карабах. Об этом 8 декабря сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на администрацию президента Турции.

В заявлении говорится, что Эрдогана в Баку пригласил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Лидеры двух стран в духе лозунга "Одна нация, два государства" 10 декабря примут участие в параде Победы", – отметили в администрации Эрдогана.

Там добавили, что стороны намерены обсудить совместные шаги "по более полному информированию мировой общественности относительно реалий современного Азербайджана".

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

Представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредник) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев.

Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

В Армении по состоянию на 14 ноября было известно о 2317 погибших военнослужащих. В Баку заявили, что за время боев погибло 2783 азербайджанских военнослужащих.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, парад, Ильхам Алиев, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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