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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Офисе президента Украины назвали дату проведения саммита Крымской платформы

Замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква утверждает, что саммит Крымской платформы назначен на 23 августа 2021 года.

Жовква: Саммит станет топ-событием
Жовква: Саммит станет топ-событием
Фото: president.gov.ua

Дата проведения саммита Крымской платформы уже определена. Об этом заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква заявил ТСН в интервью, которое было опубликовано 18 января.

"Могу вам сказать, что уже четко определена дата проведения саммита Крымской платформы – это 23 августа 2021 года. ОПУ работает с МИД по подготовке приглашений мировым лидерам, а также по вопросам подготовки концепции, программы саммита, всех организационных моментов", – сказал он.

Замглавы ОПУ считает, что "времени мало, но еще немного есть".

"Без сомнения, этот саммит станет топ-событием. Но опять же подчеркну, что мы не проводим саммит ради саммита. Нам не нужно провести встречу и опять забыть об этой теме. Поэтому после саммита должна появиться соответствующая декларация, а еще более важно – скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму", – объяснил Жовква.

Он подтвердил, что проведение саммита объединят с празднованием 30-й годовщины Независимости Украины, которую будут отмечать 24 августа.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма.

Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано на 2021 год в Киеве.

В декабре 2020 года первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова говорила, что саммит Крымской платформы намерены провести в мае 2021 года, его итогом должна стать декларация, которую смогут подписать все участники саммита.

В январе 2021 года Жовква сказал, что саммит намерены провести летом.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Крым, оккупация, саммит, Офис президента Украины, Игорь Жовква, Крымская платформа
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