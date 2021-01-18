В Офисе президента Украины назвали дату проведения саммита Крымской платформы

Дата проведения саммита Крымской платформы уже определена. Об этом заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква заявил ТСН в интервью, которое было опубликовано 18 января.
"Могу вам сказать, что уже четко определена дата проведения саммита Крымской платформы – это 23 августа 2021 года. ОПУ работает с МИД по подготовке приглашений мировым лидерам, а также по вопросам подготовки концепции, программы саммита, всех организационных моментов", – сказал он.
Замглавы ОПУ считает, что "времени мало, но еще немного есть".
"Без сомнения, этот саммит станет топ-событием. Но опять же подчеркну, что мы не проводим саммит ради саммита. Нам не нужно провести встречу и опять забыть об этой теме. Поэтому после саммита должна появиться соответствующая декларация, а еще более важно – скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму", – объяснил Жовква.
Он подтвердил, что проведение саммита объединят с празднованием 30-й годовщины Независимости Украины, которую будут отмечать 24 августа.
Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма.
Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано на 2021 год в Киеве.
В декабре 2020 года первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова говорила, что саммит Крымской платформы намерены провести в мае 2021 года, его итогом должна стать декларация, которую смогут подписать все участники саммита.
В январе 2021 года Жовква сказал, что саммит намерены провести летом.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.