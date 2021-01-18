В Офисе президента Украины назвали дату проведения саммита Крымской платформы

Замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква утверждает, что саммит Крымской платформы назначен на 23 августа 2021 года.

Дата проведения саммита Крымской платформы уже определена. Об этом заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква заявил ТСН в интервью, которое было опубликовано 18 января.

"Могу вам сказать, что уже четко определена дата проведения саммита Крымской платформы – это 23 августа 2021 года. ОПУ работает с МИД по подготовке приглашений мировым лидерам, а также по вопросам подготовки концепции, программы саммита, всех организационных моментов", – сказал он.

Замглавы ОПУ считает, что "времени мало, но еще немного есть".

"Без сомнения, этот саммит станет топ-событием. Но опять же подчеркну, что мы не проводим саммит ради саммита. Нам не нужно провести встречу и опять забыть об этой теме. Поэтому после саммита должна появиться соответствующая декларация, а еще более важно – скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму", – объяснил Жовква.

Он подтвердил, что проведение саммита объединят с празднованием 30-й годовщины Независимости Украины, которую будут отмечать 24 августа.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма.

Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано на 2021 год в Киеве.

В декабре 2020 года первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова говорила, что саммит Крымской платформы намерены провести в мае 2021 года, его итогом должна стать декларация, которую смогут подписать все участники саммита.

В январе 2021 года Жовква сказал, что саммит намерены провести летом.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.