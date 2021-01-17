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"Укрзалізниця" планирует восстановить сообщение с территориями, прилегающими к Крыму

Глава правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак считает, что возобновление пассажирского сообщения с не подконтрольными Украине территориями и Россией необходимо с гуманитарной точки зрения.

В Крым поезда не заедут, сказал Жмак
В Крым поезда не заедут, сказал Жмак
Фото: Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia / Facebook

"Укрзалізниця" работает над восстановлением железнодорожного сообщения с территориями, которые граничат с аннексированным Россией Крымом. Об этом сообщил глава правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак 16 января в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

"Мы работаем над тем, чтобы восстановить сообщение с территориями, которые прилегают к Крыму. К сожалению, в сам Крым мы заехать не можем", – констатировал Жмак.

По мнению Жмака, возобновление пассажирского сообщения с не подконтрольными Украине территориями и Россией с гуманитарной точки зрения необходимо.

"Очень много украинцев имеют родственников, которые проживают и в России, и на оккупированных территориях. Это разделение с гуманитарной точки зрения очень болезненное", – отметил он.

"Направление Киев – Москва было одним из самых прибыльных с семью ежедневными поездами. Сейчас все эти пассажиры поехали через Минск. На примере минского аэропорта, который из провинциального с оборотом 1,5 млн пассажиров в год сейчас вырос до 5 млн исключительно за счет трафика между Украиной и Россией", – заключил глава "Укрзалізниці".

Все ограничения по перевозкам являются негативным фактором для экономики Украины, считает Жмак.

"Мы потеряли транзитные грузы, мы потеряли пассажирское сообщение, естественно, это сказывается на наших экономических показателях", – сообщил он.

С 2015 года прекращено авиасообщение между Украиной и Россией. Поезда ходили между этими странами до марта 2020 года, когда Украина закрыла границы из-за распространения коронавирусной инфекции.

В июле прошлого года в Министерстве иностранных дел говорили, что Украина не планирует возобновлять железнодорожное сообщение с Россией.

В 2019 году "Укрзалізниця" продала 253 530 мест из 339 414 предложенных в направлении Москвы и заработала 145,2 млн грн. Это направление стало самым прибыльным на международных маршрутах.

В Украине продолжается дискуссия о необходимости ограничения автобусного и железнодорожного сообщения с РФ. Эту идею, в частности, поддерживал бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Теги: Киев, Крым, Москва, Укрзалізниця, железная дорога, аннексия, прибыль, ограничения
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