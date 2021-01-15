НАТО внимательно следит за расширением военной мощи России в Крыму – Столтенберг

Североатлантический альянс наблюдает увеличение темпов военного строительства России в регионах от Крайнего Севера до Северной Африки. Это вызывает большую обеспокоенность, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

НАТО следит за военным присутствием России в регионе Черного моря и оккупированном Крыму и обеспокоен его расширением, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Мавритании Мухаммедом ульд аль-Газуани 14 января.

"Что касается вопроса увеличения российского присутствия в Ливии и в Африке в целом, конечно, это то, за чем мы следим и очень внимательно отслеживаем в НАТО, это один из образцов увеличения российского присутствия не только в Ливии, но и в других частях Африки и на Ближнем Востоке, в Сирии и в Черноморском регионе, в Крыму, а также в Балтийском регионе и в регионе Крайнего Севера", – говорится в заявлении генсека на сайте НАТО.

Североатлантический альянс, по его словам, отмечает увеличение темпов военного строительства России в регионах от Крайнего Севера до Балтийского региона, Черного моря, Ближнего Востока и Северной Африки.

"Это вызывает большую обеспокоенность", – отметил Столтенберг.

НАТО внимательно следит за наращиванием российской военной мощи, добавил он. Из-за постоянного усиления России Альянс повысил готовность сил и увеличил инвестиции "в новые возможности в ответ на напористость России", которая вкладывает большие деньги в новую военную технику и увеличивает свое военное присутствие вдоль границ НАТО, в том числе в Северной Африке и в Ливии, резюмировал генсек Альянса.