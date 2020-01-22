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Столтенберг: Диалог с Россией – не свидетельство нашей слабости, а признак нашей силы

НАТО подходит к России с точки зрения обороны, сдерживания и диалога, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Столтенберг: В НАТО двуединый подход к России
Столтенберг: В НАТО двуединый подход к России
Фото: ЕРА

Поведение России – это стоящий перед НАТО вызов, с которым нужно справляться сообща, заявил 21 января в Брюсселе во время слушаний в Европарламенте генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщило агентство "Укринформ".

"Один из вызовов, с которым нужно справляться вместе, – это Россия. В НАТО, как вы знаете, мы имеем двуединый подход к России: сдерживание и оборона плюс диалог. Между ними нет противоречия, ведь по мере того, как мы сильны, объединены и тверды, мы можем разговаривать с Россией, которая является нашим соседом, с которым мы должны поддерживать отношения. Такой диалог с Россией – не свидетельство нашей слабости, а признак нашей силы. И мы нуждаемся в США и Канаде... чтобы обеспечить необходимую оборону и сдерживание", – сказал Столтенберг.

Отношения России и НАТО усложнились после аннексии Россией Крыма и начала боевых действий на востоке Украины.

Теги: Россия, НАТО, Йенс Столтенберг
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