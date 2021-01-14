Хомчак: С началом агрессии России в НАТО решили усилить совещательную помощь для укрепления обороноспособности ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что в Минобороны и Генштабе работает группа стратегических советников высокого уровня из шести стран.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак в интервью "Обозревателю" заявил, что с началом российской агрессии против Украины в НАТО решили усилить совещательную помощь для укрепления обороноспособности Вооруженных сил Украины.

"Поддержка идет по нескольким направлениям. Первое – это консультативно-совещательная помощь. Несмотря на то, что сотрудничество с НАТО началось еще в 2004 году, через 10 лет – с началом вооруженной агрессии России против Украины – Альянс принял решение об усилении совещательной помощи, направленной на: а) укрепление обороноспособности ВСУ и других военных формирований; б) продолжение реформирования составляющих сектора безопасности и обороны", – сказал Хомчак.

Он отметил, что в Минобороны и Генштабе работает группа стратегических советников высокого уровня из шести стран.

"Сегодня в органах военного управления работают советники из государств – членов НАТО по ключевым направлениям реформирования ВСУ. Одна из главных задач советников – помощь в разработке положений руководящих документов на основе стандартов НАТО, а также содействие в выполнении задач, достижении целей партнерства в рамках процесса планирования и оценки сил. Для оказания консультационной помощи руководящему составу Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ сегодня успешно работает группа стратегических советников высокого уровня. [Это] представители от шести стран: США, Германии, Великобритании, Канады, Литвы и Польши", – подчеркнул генерал.

По его словам, также масштабной и эффективной является работа иностранных инструкторов непосредственно в армии. С помощью этих инструкторов украинские военнослужащие совершенствуют знания и навыки до того уровня, который позволит им успешно выполнять задачи в составе многонациональных военных формирований.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.