Нацгвардия Украины начнет разработку доктрины по стандартам НАТО

Доктрину Нацгвардии Украины начнут разрабатывать в начале 2021 года при участии канадских и американских военных, отметили в Министерстве внутренних дел.

В НГУ начнут работу над доктриной в начале года Фото: Національна гвардія України / Facebook

Национальная гвардия Украины начинает разработку доктрины по принципам НАТО. Об этом 4 января сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

Доктрину начнут разрабатывать в начале 2021 года при участии канадских и американских военных, отметили в МВД.

"У Нацгвардии Украины есть ряд документов, которые определяют ее деятельность, есть концепция и планирование на разных уровнях, но нет такого документа, как доктрина, которая применяется в военных структурах стран – членов НАТО и определяет роль и место органов военного управления, командиров (начальников) всех уровней, порядок и принципы взаимодействия внутри структуры на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях по организации выполнения повседневных задач и обеспечению подготовки к выполнению задач в будущем", – отметил майор Гарри Квош, представитель группы советников по вопросам доктрины и образования.

По его словам, важно, чтобы доктрина Национальной гвардии Украины не противоречила национальным нормативным документам в вопросах обороны и безопасности, но была совместимой с доктринами стран-партнеров.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, 12 июня 2020-го Украина получила статус партнера расширенных возможностей.