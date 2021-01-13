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ПОЛИТИКА

Кабмин утвердил два документа, приближающих Украину к стандартам НАТО – Мокан

Кабмин поддержал законопроект о правилах прохождения украинцами военной службы, а также принял проект постановления о новых полномочиях Госслужбы специальной связи и защиты информации, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

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Законодательство для украинской армии приближают к стандартам НАТО
Законодательство для украинской армии приближают к стандартам НАТО
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины на заседании 13 января одобрил потенциальные изменения в законодательстве, приближающие введение в украинской армии евроатлантических стандартов, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан. Об этом он написал в Facebook.

Так, Кабинет Министров поддержал президентский законопроект "О внесении изменений в положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины". Мокан отметил, что сейчас положение нуждается в совершенствовании с учетом трансформации и внедрения в ВСУ евроатлантических стандартов. 

Утвержденный правительством проект закона предлагает ввести порядок приостановления и продления службы военных, которые самовольно покинули части или места службы, дезертировали из ВСУ или добровольно сдались в плен.

Также документ уточняет полномочия должностных лиц по принятию кадровых решений. Кроме того, он предлагает усовершенствовать порядок присвоения воинских званий и увольнения со службы военнослужащих с учетом изменений, внесенных в дисциплинарный устав ВСУ.

Также Кабинет Министров одобрил проект постановления "О внесении изменений в пункт 4 положения об администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины". Документ предлагает возложить на администрацию Госспецсвязи функции безопасности аккредитационного органа и предоставить полномочия проверять внедрение мероприятий по безопасности информационно-телекоммуникационных систем, где обрабатывается информация НАТО с ограниченным доступом.

https://www.facebook.com/Mokan.Vasyl/posts/469722491087395

В январе 2021 года украинские воинские звания перевели на коды военных рангов НАТО. По словам министра обороны Андрея Тарана, это должно стать составной частью проекта концепции военной кадровой политики Вооруженных сил Украины до 2025 года.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, 12 июня 2020-го Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

Теги: НАТО, Кабинет Министров, армия, законодательство, ВСУ, законопроект, Госспецсвязи, военнослужащий, Василий Мокан
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