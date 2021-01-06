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Украинские воинские звания перевели на коды военных рангов НАТО – Минобороны Украины

Глава Министерства обороны Андрей Таран заявил, что подписал приказ о внедрении переченя кодов военных рангов НАТО по стандарту НАТО STANAG 2116 в Украине.

Таран: Это руководство к действиям переходить на новую философию работы
Таран: Это руководство к действиям переходить на новую философию работы
Фото: mil.gov.ua

Украинские воинские звания перевели на коды военных рангов НАТО. Об этом 6 января сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Глава Министерства обороны Андрей Таран заявил, что его приказом в Украине внедряют перечень кодов военных рангов НАТО по стандарту НАТО STANAG 2116. Он устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих Вооруженных Сил Украины воинским рангам НАТО.

Министр отметил, что подписанный приказ начинает евроатлантическую трансформацию существующей системы кадрового менеджмента на управление карьерой военнослужащих по воинским званиям, отметил он.

"Данные решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. Фактически это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающую создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру относительно его подготовки, росту и обеспечению", – заявил Таран.

Он отметил, что нововведения станут частью проекта Концепции военной кадровой политики ВСУ до 2025 года.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, 12 июня 2020-го Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

Теги: Украина, НАТО, военные, оборона
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