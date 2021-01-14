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Хомчак: Внедрение стандартов НАТО позволит ВСУ окончательно преодолеть остатки советской системы функционирования

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что жестких сроков перехода всех украинских войск на стандарты НАТО не существует.

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Хомчак: Стандарты НАТО это не перечень обязательных документов, разработанных раз и навсегда
Хомчак: Стандарты НАТО – это не перечень обязательных документов, разработанных раз и навсегда
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак в интервью "Обозревателю" заявил, что внедрение стандартов НАТО позволит Вооруженным силам Украины окончательно преодолеть остатки советской системы функционирования.

"Стандарты НАТО – это не перечень обязательных документов, разработанных раз и навсегда. Альянс вместе с вооруженными силами государств, входящих в него, постоянно меняется, также меняются и стандарты. Однако неизменной является необходимость обеспечения такого уровня совместимости, который позволит эффективно применять многонациональные группировки войск (сил), состоящие из военных формирований государств – членов НАТО. Каждое государство индивидуально решает, каким образом достичь необходимого уровня совместимости. Тут учитывается много факторов: национальные традиции и менталитет, текущее состояние вооруженных сил разных стран и так далее", – подчеркнул Хомчак.

Он отметил, что конкретных сроков перехода украинской армии на стандарты НАТО нет.

"Такой подход используется и в наших Вооруженных силах. И он заключается не в безусловном принятии к исполнению всех стандартов НАТО, а в адаптации национальных документов к уровню, который обеспечит достижение совместимости как штабных процедур, так и непосредственно действий на поле боя. С приобретением и поддержанием определенных возможностей, необходимых для обеспечения совместимости, мы приближаемся к цели. Поэтому жестких сроков перехода всех украинских войск на стандарты НАТО не существует. Но внедрение этих стандартов – одно из ключевых направлений, которое позволит нашим Вооруженным силам окончательно преодолеть остатки советской системы функционирования и выйти на уровень способности отвечать на современные угрозы", – резюмировал Хомчак.

В январе 2021 года украинские воинские звания перевели на коды военных рангов НАТО. По словам министра обороны Андрея Тарана, это должно стать составной частью проекта концепции военной кадровой политики Вооруженных сил Украины до 2025 года.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

Теги: Украина, НАТО, военные, ВСУ, Руслан Хомчак, войска
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