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Парламент Грузии принял резолюцию об интеграции в ЕС и НАТО

Резолюцию "О внешней политике Грузии", которая закрепляет безальтернативность стремления Грузии в НАТО и Евросоюз, поддержал 81 депутат парламента страны.

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Парламент Грузии проголосовал за безальтернативность интеграции в ЕС и НАТО
Парламент Грузии проголосовал за безальтернативность интеграции в ЕС и НАТО
Фото: parliament.ge

Парламент Грузии на заседании 25 декабря принял проект резолюции "О внешней политике Грузии", предусматривающей стремлении страны в Евросоюз и НАТО.

Как сообщила пресс-служба парламента, документ, который состоит из 16 пунктов, поддержал 81 из 150 депутатов.

"Безальтернативным приоритетом внешней политики Грузии является членство в Организации Североатлантического договора. Трансатлантическое единство является важнейшим условием укрепления мировой безопасности. [...] Приоритет внешней политики Грузии – вступление в Европейский союз. Правительство продолжит своевременное и эффективное выполнение Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией и приведет Грузию к последовательному законодательному и институциональному сближению с ЕС, чтобы в 2024 году Грузия могла подать заявку на полноправное членство в ЕС", – говорится в резолюции, опубликованной на сайте парламента.

Кроме того, в документе сказано, что основная внешнеполитическая задача Грузии –- деоккупация и восстановление территориальной целостности страны "мирным путем при поддержке международного сообщества".

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг 29 сентября призвал Грузию использовать все возможности для сближения с Североатлантическим альянсом. Грузия – один из наиболее важных партнеров НАТО, подчеркнул он.

В декабре 2019 года Столтенберг заявлял, что Украина и Грузия будут членами Альянса, но определять точные временные рамки вступления пока рано.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАТО, Грузия, Европейский союз, парламент, резолюция
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