Американский генерал в отставке Ходжес призвал НАТО "направить Грузии приглашение немедленно присоединиться к Альянсу"

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес высказал свое видение стратегии Запада в ситуации с Нагорным Карабахом – по его мнению, России нужно дать понять, что этот регион представляет для Запада стратегический интерес.

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что на фоне событий в Нагорном Карабахе НАТО должен немедленно отправить Грузии приглашение присоединиться к Альянсу. Об этом говорится в его колонке, опубликованной в издании EUObserver.

Ходжес высказал мнение, что Запад уступил Кремлю инициативу в Карабахе, потому сегодня вынужден только наблюдать за результатом.

По словам американского генерала, именно неспособность Запада полностью и последовательно конкурировать в большом Черноморском регионе во всех областях, включая Южный Кавказ, позволила конфликту в Нагорном Карабахе возобновиться.

Он напомнил, что Нагорный Карабах является единственным сухопутным коридором, соединяющим Европу и Евразию, который не проходит через Россию или Иран.

"По сути, это ключ к развитию экономического потенциала большого Черноморского региона, и Западу больше не следует медлить. Мы должны активизировать усилия по защите международного права и более тесно сотрудничать с заинтересованными сторонами на местах, чтобы создать некоторые условия для прочного мира между азербайджанцами и армянами. Это потребует постоянных дипломатических усилий, а также экономической поддержки и возможностей частных инвестиций", – отметил Ходжес.

По его мнению, в этом вопросе Запад должен работать вместе с Турцией, "чтобы восстановить и возобновить напряженные отношения".

"Давайте построим новые, более прочные отношения с Арменией и Азербайджаном, укрепим наш давний союз с Турцией и укрепим наше присутствие в Грузии, включая инфраструктуру для военно-воздушных сил и военно-морского флота США. Мы также должны направить Грузии приглашение немедленно присоединиться к НАТО", – отметил генерал.

По его словам, эти шаги дадут Кремлю понять, что этот регион представляет для Запада стратегический интерес.

"Запад должен соревноваться на Южном Кавказе, пока у нас есть возможность, если мы хотим предотвратить конфликт между великими державами", – добавил он.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали трехстороннее заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

По его условиям Армения должна была до 20 ноября освободить Кельбаджарский и Агдамский районы, а также территории в Газахском районе, а до 1 декабря – Лачинский район, сказано в тексте заявления, которое опубликовано на сайте Кремля. В частности, 20 ноября ожидался вывод вооруженных сил Армении из Агдама, а к 1 декабря – из Лачина.

Позже Армения обратилась через Россию к Азербайджану с просьбой дать ей отсрочку на вывод войск и гражданского населения из Кельбаджарского района до 25 ноября.

После принятия заявления появились сообщения о том, что армяне массово бежали из районов Нагорного Карабаха, переходящих под контроль Азербайджана. Некоторые при этом поджигали свои дома.