В Крыму семь из 12 водохранилищ достигают мертвого объема

В оккупированном Крыму количество водохранилищ, достигающих и достигших мертвого объема, выросло с пяти до семи, сообщается в данных так называемого министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до его деоккупации Фото: depositphotos.com

В оккупированном Крыму количество водохранилищ, достигающих и достигших мертвого объема, выросло до семи. Всего на полуострове 12 водохранилищ. Об этом свидетельствуют опубликованные 12 января данные так называемого министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма.

По данным ведомства, мертвый объем достигнут на водохранилищах:

Загорское;

Симферопольское;

Аянское.

Подходит к критической отметке уровень воды на водохранилищах:

Балановское;

Тайганское;

Партизанское;

Старокрымское.

Фото: mzhkh.rk.gov.ru

По состоянию на 12 января 2020 года, в Крыму было пять водохранилищ, достигающих либо достигших мертвого объема, в частности Загорское, Балановское, Тайганское, Старокрымское и Аянское.

Фото: mzhkh.rk.gov.ru

Руководитель отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского гидрометцентра Наталья Охременко сообщала "РИА Новости", что в Крыму большой недобор воды.

По ее словам, в Крыму водохранилища зарастают травой и кустарником, подвергаются опасности гидротехнические сооружения. Все водохранилища сработаны ниже мертвого объема, то есть менее 30% наполненности водой, есть такие, где и 4–6%.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

30 декабря российский "глава" аннексированного полуострова Сергей Аксенов заявил, что опреснение воды – единственный гарантированный выход для решения проблемы водоснабжения Крыма, однако он станет возможным минимум через несколько лет.