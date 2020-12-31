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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Аксенов заявил, что опреснение воды для Крыма станет возможным минимум через несколько лет

Опреснение воды – единственный гарантированный выход для решения проблемы водоснабжения Крыма, однако и он не быстрый. Об этом сказал "глава" аннексированного полуострова Сергей Аксенов.

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Аксенов: Опреснительные установки будут строиться российскими компаниями
Аксенов: Опреснительные установки будут строиться российскими компаниями
Фото: Сергей Аксенов / Facebook

Опреснение воды для Крыма станет возможным только после нескольких лет работы. Об этом 30 декабря в интервью провластному крымскому телеканалу "Миллет" сказал российский глава оккупированного полуострова Сергей Аксенов.

"Главное – определить, какого качества вода, возможность ее подачи, насколько в ней присутствуют минеральные частицы, нужно ли будет ее дополнительно очищать. Если это чистая пресная вода – там все вопросы снимаются, тогда мы ее сможем подавать в Северо-Крымский канал и, с точки зрения перепада высот, подавать эту воду по направлению Джанкоя, Красноперекопска, Армянска на север Крыма. Если дополнительная очистка будет требоваться – тогда нужны другие технологические решения. Даже при всей скорости работ и мобилизации эти работы все равно займут несколько лет как минимум", – сказал Аксенов.

Он подчеркнул, что опреснение воды – единственный гарантированный выход для Крыма.

Аксенов добавил, что работы ведутся уже в Азовском море. Опреснительные установки будут строиться российскими компаниями.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

Теги: Крым, Сергей Аксенов, водоснабжение, вода
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