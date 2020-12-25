В правительстве РФ заявили, что в оккупированном Крыму нашли запасы воды и уже "пробурились"

По словам зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, дополнительные запасы воды, которые обнаружили в оккупированном Крыму, превысили ожидаемые объемы.

В оккупированном Россией Крыму обнаружили дополнительные подземные источники воды и уже "пробурились" туда. Об этом 25 декабря заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на брифинге, запись которого опубликовал сайт правительства.

"Выделено 48 млрд [руб. на решение вопроса водоснабжения], это немаленькие деньги. Хочу сказать, что уже есть первые успехи. Мы нашли дополнительные запасы воды. И уже не просто нашли, а уже пробурились и уже начали подавать эту воду", – сказал российский чиновник.

По словам Хуснуллина, объемы воды в обнаруженных местах оказались больше, чем ожидалось.

Зампредседателя российского правительства признал, что воды в Крыму "катастрофически стало не хватать", но ее опреснение – это "самое дорогое решение".

В оккупированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. До российской оккупации Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

Начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ сказал, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В сентябре стало известно, что из-за нехватки воды "власти" Крыма будут принудительно выкупать у крымчан колодцы и скважины.

В министерстве экономического развития России 7 октября заявили, что разработан "проект плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя".

Из-за обмеления водохранилищ в Симферополе и Ялте питьевая вода подается по часам. После Нового года на подачу воды по графику перейдет и Алушта.