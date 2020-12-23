Оккупационные "власти" Крыма заявили о технической невозможности принимать воду из Украины

Российские оккупанты хотят самостоятельно решить проблему с водоснабжением украинского полуострова Крым.

Крым технически не готов к тому, чтобы принимать воду по Северо-Крымскому каналу из Украины. Об этом заявил "председатель государственного совета" Крыма Владимир Константинов, сообщает российский ТАСС.

По его словам, даже если с материковой Украины начнется подача воды, Крым не сможет ее принять. Для этого нужны "колоссальные средства", так как придется построить новые водоемы и станции приема.

При этом Константинов утверждает, что российские оккупанты смогут самостоятельно решить проблему с водоснабжением украинского полуострова.

Из-за обмеления водохранилищ в Симферополе и Ялте питьевая вода подается по часам утром и вечером. После Нового года на подачу воды по графику перейдет и Алушта. В Севастополе в связи с нехваткой воды оккупанты ввели режим повышенной готовности.

В оккупированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. До российской оккупации Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

Начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ сказал, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В сентябре стало известно, что из-за нехватки воды "власти" Крыма будут принудительно выкупать у крымчан колодцы и скважины.

В министерстве экономического развития России 7 октября заявили, что разработан "проект плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя".