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Медведчук утверждает, что телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne не связаны с Россией

Народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук назвал незаконным введение санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, принадлежащих нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку.

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Медведчук считает, что санкции не могут применяться против граждан Украины
Медведчук считает, что санкции не могут применяться против граждан Украины
Фото: ЕРА

Народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в комментарии "Радіо Свобода" опроверг связь телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne с Россией.

Он назвал незаконными санкции против телеканалов, которые принадлежат нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку.

"По закону, на основании которого вынесены санкции, экономические и другие, они не могут быть применены в отношении граждан Украины, а также юридических лиц, зарегистрированных по украинскому законодательству", – подчеркнул Медведчук.

Санкции, по его словам, можно применить только против нерезидентов, лиц, имеющих иностранное гражданство, а также лиц без гражданства и иностранных юридических компаний.

"Других оснований для применения санкций к гражданину Украины, народному депутату Украины, члену политсовета нашей партии Тарасу Козаку, нет. Ни в действующем законодательстве, ни в Конституции" сказал политик.

Решение о санкциях привело к тому, что на "улицу выгнали" около 1500 работников трех каналов, из них 634 – это журналисты, утверждает нардеп.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 17 из 19 членов Совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. СМИ писали, что воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Телеканалы заявили о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине".

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Экс-нардеп Сергей Лещенко связал решение о наложении санкций с разговором госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который состоялся 1 февраля вечером.

Теги: Россия, конституция, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, журналисты, 112 Украина, ZIK, Тарас Козак, NewsOne, ОПЗЖ
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