Зеленский о санкциях против "112 Украина", ZIK и NewsOne: Благодарен гражданскому обществу за поддержку решения СНБО

Санкции против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne были введены после фиксации конкретных оснований для этого, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 февраля в Facebook выразил благодарность гражданскому обществу страны за поддержку решения Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

"Коллегиальное и юридически мотивированное решение о санкциях в отношении физических и юридических лиц принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого. Благодарен членам Совета национальной безопасности и обороны за ответственную и быструю реакцию", – написал президент.

По словам главы государства, пропаганда должна получить жесткую реакцию со стороны общества.

"Благодарен и представителям гражданского общества – за то, что абсолютно точно поняли и поддержали необходимость этого решения СНБО. Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества. Работа Службы безопасности также заслуживает отдельной благодарности. Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ", – подчеркнул Зеленский.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 17 из 19 членов совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. СМИ писали, что воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ, главы политсовета ОПЗЖ, нардепа Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Экс-нардеп Сергей Лещенко связал решение о наложении санкций с разговором госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который состоялся 1 февраля вечером.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.