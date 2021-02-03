Нацсовет уведомит провайдеров о необходимости соблюдать решение СНБО о санкциях против "112 Украина", ZIK и NewsOne

Нацсовет по телерадиовещанию будет мониторить выполнение провайдерами решения СНБО о санкциях против трех телеканалов, заявила глава Нацсовета Ольга Герасимьюк.

Нацсовет по телерадиовещанию уведомит провайдеров о необходимости соблюдать решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявила глава Нацсовета Ольга Герасимьюк.

"В санкционных списках речь идет о спутниковых телеканалах "112 Украина", ZIK и NewsOne. Мы должны уведомить наших лицензиатов-провайдеров. И мониторить ситуацию по их выполнению решения СНБО", – сказала Герасимьюк.

По ее словам, у нескольких компаний, которые попали в санкционный список, есть частотные присвоения, но Нацсовет в сентябре 2019 года не продлил им лицензии.

"Эти частоты должны быть выставлены на конкурс. Но сейчас в связи с коронавирусной пандемией конкурсы приостановлены. А потому какое-то время эти частоты простаивают. Как только будет разблокирована возможность проводить конкурсы, мы выставим их и перераспределим в соответствии с требованиями украинского законодательства", – подчеркнула Герасимьюк.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 17 из 19 членов совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. СМИ писали, что воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ, главы политсовета ОПЗЖ, нардепа Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Экс-нардеп Сергей Лещенко связал решение о наложении санкций с разговором госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который состоялся 1 февраля вечером.