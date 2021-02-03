Знаете, что самое смешное?

Что сомнения в законности закрытия медведчуковских каналов прежде всего выражают те, кого эти каналы окрестили "соросятиной" и кого они годами смешивали с дерьмом. Те, против кого эти каналы фактически были созданы.

Во-первых, горжусь принципиальными коллегами. Признаюсь, мои принципы не настолько сильны, и я готова принять политические решения для устранения очень серьезного фактора дестабилизации в стране.

Во-вторых, из-за этой дискуссии о законности/незаконности методов гражданское общество в Украине в очередной раз демонстрирует, что его стратегическая цель – не закрытие конкретных каналов, увольнение конкретного Авакова или ликвидация конкретного суда. Стратегическая цель – построение правового государства.

Простите за пафос, но это очень радует. Поэтому давайте не будем возмущаться высказанным позициям. Аргументированным дискуссиям быть! Тем более уровень информационного дерьма со вчерашнего вечера значительно понизился.

Источник: Ольга Решетилова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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