ГОРДОН
 
 
Ольга Решетилова
Ольга Решетилова

Журналист и волонтер.


все материалы автора

Самое смешное, что сомнения в законности закрытия медведчуковских каналов прежде всего выражают те, кого эти каналы окрестили "соросятиной"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Знаете, что самое смешное?

Что сомнения в законности закрытия медведчуковских каналов прежде всего выражают те, кого эти каналы окрестили "соросятиной" и кого они годами смешивали с дерьмом. Те, против кого эти каналы фактически были созданы.

Во-первых, горжусь принципиальными коллегами. Признаюсь, мои принципы не настолько сильны, и я готова принять политические решения для устранения очень серьезного фактора дестабилизации в стране.

Во-вторых, из-за этой дискуссии о законности/незаконности методов гражданское общество в Украине в очередной раз демонстрирует, что его стратегическая цель – не закрытие конкретных каналов, увольнение конкретного Авакова или ликвидация конкретного суда. Стратегическая цель – построение правового государства.

Простите за пафос, но это очень радует. Поэтому давайте не будем возмущаться высказанным позициям. Аргументированным дискуссиям быть! Тем более уровень информационного дерьма со вчерашнего вечера значительно понизился.

Источник: Ольга Решетилова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Теги: Украина, 112 Украина, ZIK, Ольга Решетилова, NewsOne
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Зеленскому для рывка надо сформировать новый Кабмин из Тимошенко, Гройсмана, Яценюка, Разумкова во главе с Христей Фриланд
  Белковский: Зеленскому для рывка надо сформировать новый Кабмин из Тимошенко, Гройсмана, Яценюка, Разумкова во главе с Христей Фриланд G
Алеся БАЦМАН
Запрещали ли в Украине книги Булгакова и Акунина? Главное о скандале
Запрещали ли в Украине книги Булгакова и Акунина? Главное о скандале G
Елена КРАВЧЕНКО
  Смешко: Мы увеличили оборону Соединенных Штатов. Где наш статус главного стратегического партнера США вне НАТО?
  Смешко: Мы увеличили оборону Соединенных Штатов. Где наш статус главного стратегического партнера США вне НАТО? G
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "На праздничный стол и на каждый день". Победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет
  "На праздничный стол и на каждый день". Победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет
Горянский переболел COVID-19
Горянский переболел COVID-19
Постройневшая Уилсон рассталась с бойфрендом-миллиардером. Фото до и после
Постройневшая Уилсон рассталась с бойфрендом-миллиардером. Фото до и после
"Ужасный день из ада". О'Коннор попросила поклонников помолиться о ее 16-летнем сыне
"Ужасный день из ада". О'Коннор попросила поклонников помолиться о ее 16-летнем сыне
"Выглядит жутковато". Джанабаева напугала фанов своим новым снимком
"Выглядит жутковато". Джанабаева напугала фанов своим новым снимком
"Даже не перевернула торт". Йовович показала, как отпраздновала первый день рождения младшей дочери
"Даже не перевернула торт". Йовович показала, как отпраздновала первый день рождения младшей дочери
"Привези детей, папа!" Апелляционный суд не разрешил экс-жене Сереги видеться с сыновьями
"Привези детей, папа!" Апелляционный суд не разрешил экс-жене Сереги видеться с сыновьями
"Твоя Люба". 66-летняя Успенская поделилась снимком в объятиях 16-летнего бизнесмена
"Твоя Люба". 66-летняя Успенская поделилась снимком в объятиях 16-летнего бизнесмена
"Что с лицом?", "Выглядит как мама моего бывшего", "Пол меняет". Тарзан озадачил поклонников сильно изменившимся лицом
"Что с лицом?", "Выглядит как мама моего бывшего", "Пол меняет". Тарзан озадачил поклонников сильно изменившимся лицом
"Так похудела, моя девочка", "Тебе идет!" Поклонники Белуччи оценили ее новый образ
"Так похудела, моя девочка", "Тебе идет!" Поклонники Белуччи оценили ее новый образ
"Красотка в роли наездницы". Димопулос во время отдыха в Дубае покаталась на лошади
"Красотка в роли наездницы". Димопулос во время отдыха в Дубае покаталась на лошади
"Думала, замуж вышла", "Ягодка опять". В сети обсуждают новый паспорт Волочковой. Фото
"Думала, замуж вышла", "Ягодка опять". В сети обсуждают новый паспорт Волочковой. Фото
Умер заразившийся коронавирусом 100-летний волонтер-ветеран Том Мур
Умер заразившийся коронавирусом 100-летний волонтер-ветеран Том Мур
"Прекрасное кардио". 75-летняя Хоун вышла на прогулку с двухлетней внучкой на спине. Видео
"Прекрасное кардио". 75-летняя Хоун вышла на прогулку с двухлетней внучкой на спине. Видео
Победительница нового сезона "МастерШеф" назвала три продукта, сочетание которых позволяет приготовить вкусный завтрак
Победительница нового сезона "МастерШеф" назвала три продукта, сочетание которых позволяет приготовить вкусный завтрак
Бывшая порнозвезда рассказала о сексуальных привычках Мерилина Мэнсона
Бывшая порнозвезда рассказала о сексуальных привычках Мерилина Мэнсона
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS