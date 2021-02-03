В окружении Зеленского считают, что Козак не сможет переоформить каналы на другого владельца – СМИ

Нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарасу Козаку запрещены любые операции с активами; в окружении президента Украины Владимира Зеленского считают, что Козаку понадобится обращаться в Верховный Суд, чтобы переоформить каналы "112 Украина", ZIK и NewsOne на другого владельца, пишет НВ.

Решение о введении санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, которые связывают с народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, в Офисе президента обсуждалось, еще когда его главой был Андрей Богдан.

Об этом издание НВ сообщило, ссылаясь на источники в окружении президента Украины Владимира Зеленского.

По словам собеседника журналистов, тогда в октябре 2019 года в ОПУ решили "попробовать договориться с Медведчуком без задействования крайних методов". Договоренность между медиагруппой и властью заключалась в том, что телеканалы на должны были критиковать лично Зеленского, говорит источник издания. Также ОПУ якобы получил право частично утверждать гостей в студии каналов. Что Офис президента обещал медиагруппе взамен, не уточняется.

Со временем в ОПУ поняли, что такой контроль неэффективен, падение рейтинга Зеленского и всей власти связали с деятельностью каналов, рассказал собеседник журналистов. По его данным, на решение о санкциях также повлияли попытки Медведчука "вернуть статус главного переговорщика" с РФ, в том числе по обмену военнопленными. Кроме того, влияла на это коммуникация с западными партнерами, которые намекали, что Украине "нужно сделать свою часть работы" в вопросе санкций.

Собеседник НВ считает, что нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак, который является официальным владельцем "112 Украина", ZIK и NewsOne, не сможет переоформить телеканалы на другого владельца, так как ему запрещены любые операции с активами. Для этого, по мнению источника, Козаку нужно будет обращаться в Верховный Суд, а он "не такой простой", как Окружной админсуд Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. Данилов говорил, что 17 из 19 членов совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. СМИ писали, что воздержался именно Разумков.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Кроме того, 29 января под санкции попали самолеты, которыми, вероятно, пользовались Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ, главы политсовета ОПЗЖ, нардепа Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами. В 2019 году Козака допрашивали по делу о терроризме в связи с анонсированным NewsOne телемостом с каналом "Россия 1".

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленскому в связи с решением о санкциях против каналов.