Комитет Рады единогласно поддержал введение санкции против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne

Профильный комитет Верховной Рады Украины 3 февраля поддержал принятое накануне решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, заявила нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал решение введении санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, которые связывают с народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком. Об этом 3 февраля сообщила нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя профильного комитета Рады Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook.

"Комитет единодушно выразил поддержку решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – заявила она.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 17 из 19 членов совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. Воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков. Он заявил, что за если украинские граждане замечены в финансировании терроризма, их нужно привлекать к уголовной ответственности, а не вводить санкции. Также он отметил, что если телеканалы были замечены в сотрудничестве со страной-агрессором, у них могут отозвать лицензии.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ, главы политсовета ОПЗЖ, нардепа Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленскому в связи с решением о санкциях против каналов.

Зеленский заявил, что пропаганда должна получить жесткую реакцию со стороны общества. Он подчеркнул, что решение о санкциях "принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого".

Украинский Минкульт намерен просить платформу YouTube также закрыть каналы "112 Украина", ZIK и NewsOne.