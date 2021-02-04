"Это решение не является эмоциональным". Зеленский с послами G7 и ЕС обсудил санкции против телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции против СМИ – сложное решение для любой власти, кроме авторитарной.

Зеленский: Это ни в коем случае не наступление на свободу слова Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 3 февраля встретился с послами стран "Большой семерки" и Европейского союза. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский обсудил с дипломатами санкции, введенные против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

"Санкции против средств массовой информации – это всегда сложное решение для любой власти, кроме авторитарной. Это решение не является эмоциональным, оно вызревало и готовилось длительное время на основе информации многих украинских государственных органов. Это ни в коем случае не наступление на свободу слова, это обоснованное решение для защиты национальной безопасности", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что свободе слова в Украине ничего не угрожает.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил дипломатам, что санкции были введены на основе серьезных доказательств.

Президент также обсудил с представителями ЕС и G7 мирное урегулирование конфликта на Донбассе, судебную реформу и ситуацию, связанную с решением Конституционного Суда Украины, отменившего часть положений антикоррупционных законов.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 17 из 19 членов совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. Воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков. Он заявил, что, если украинские граждане замечены в финансировании терроризма, их нужно привлекать к уголовной ответственности, а не вводить санкции. Также он отметил, что, если телеканалы были замечены в сотрудничестве со страной-агрессором, у них могут отозвать лицензии.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского в связи с решением о санкциях против каналов.

Зеленский заявил, что пропаганда должна получить жесткую реакцию со стороны общества. Он подчеркнул, что решение о санкциях "принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого".