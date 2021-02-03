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ПОЛИТИКА

Минкульт направил в YouTube запрос о блокировании каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что каналы из пула нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука "не являются медиа в классическом смысле слова".

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Телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne прекратили вещание
Телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne прекратили вещание
Фото: depositphotos.com

Министерство культуры и информационной политики Украины 3 февраля направило официальный запрос в YouTube о закрытии страниц телевизионных каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne, против которых введены санкции. Об этом министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявил в эфире "Украина 24".

"То, что называют каналами [главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора] Медведчука, в классическом смысле слова не является медиа. Это классическая манипулятивная техника, которая представляет угрозу для национальной безопасности", – сказал министр.

По его словам, YouTube проинформировали о введенных Украиной санкциях в отношении каналов, чтобы сервис принял решение согласно своим протоколам.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 17 из 19 членов совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. Воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков. Он заявил, что, если украинские граждане замечены в финансировании терроризма, их нужно привлекать к уголовной ответственности, а не вводить санкции. Также он отметил, что, если телеканалы были замечены в сотрудничестве со страной-агрессором, у них могут отозвать лицензии.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского в связи с решением о санкциях против каналов.

Зеленский заявил, что пропаганда должна получить жесткую реакцию со стороны общества. Он подчеркнул, что решение о санкциях "принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого".

Теги: Украина, санкции, СНБО, Александр Ткаченко, 112 Украина, ZIK, NewsOne, ОПЗЖ
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